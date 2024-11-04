طريقة عمل شوربة العدس، تقوي المناعة في التقلبات الجوية

طريقة عمل شوربة العدس، شوربة العدس من الأطباق المصرية الشهيرة التى لها مكانة خاصة فى قلوب المصريين وعادة تقدم في فصل الشتاء لأنها تمنح الشعور بالدفء وتقوى المناعة.

وطريقة عمل شوربة العدس، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل شوربة العدس.

مكونات عمل شوربة العدس:-

1 كوب من العدس الأصفر

1 بصلة مفرومة

2 جزرة مقطعة إلى مكعبات

2 فص ثوم مفروم

1 حبة بطاطس مقطعة إلى مكعبات

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

6 أكواب ماء أو مرق خضار

ملح وفلفل حسب الذوق

1 ملعقة صغيرة كمون (اختياري)

عصير ليمونة (للتقديم)

طريقة عمل شوربة العدس:

اغسلي العدس جيدا تحت الماء ثم انقعيه لمدة نصف ساعة (اختياري).

في قدر على النار، سخني زيت الزيتون وأضيفي البصل، وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم، الجزر، والبطاطس وقلبي لمدة 3-4 دقائق.

أضيفي العدس والماء (أو المرق) إلى القدر.

اتركيه يغلي، ثم خففي الحرارة وغطّي القدر.

اتركيه على نار هادئة لمدة 25-30 دقيقة حتى ينضج العدس.

أضيفي الملح، الفلفل، والكمون، واخلطي جيدًا.

يمكنك استخدام الخلاط اليدوي لجعل الشوربة أكثر نعومة، حسب الرغبة.

قدمي الشوربة في أطباق، ورشي عليها عصير الليمون حسب الذوق.

شوربة العدس

فوائد العدس للصحة

والعدس له فوائد عظيمة لقيمتها الغذائية العالية، ومن فوائد العدس الآتي:-

يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

يعزز جهاز المناعة في الجسم، مما يجعله الوجبة الأفضل طوال الشتاء.

العدس مصدر جيد لكل من النحاس والماغنسيوم والحديد والفوسفور، مما يجعله مقاوم لتكون الخلايا السرطانية، والأفضل لمرضى القلب.

العدس الأصفر بديل اقتصادي اللحوم، حيث يعد وجبة غذائية كاملة، لاحتوائه على نسب عالية من الألياف والبروتين والبوتاسيوم والصوديوم، ولأنه يحتوي على نسب مرتفعة جدًّا من البروتين، فيمكن اعتباره بديل جيد اللحوم، لذلك فهو الأفضل النباتيين، وكذلك لأصحاب الدخول المتوسطة.

يعمل على علاج الأنيميا، لاحتوائه على الحديد بنسبة عالية.

يقوي الجهاز العصبي والعظام والأسنان.

شوربة العدس تمنح الطاقة والشعور بالدفء.

شوربة العدس تمنح الجسم الدفء في البرد القارس، إلى جانب أنه سهل الهضم، وسريع الامتصاص.

العدس الأصفر يحتوي أيضا على نسبة عالية من الألياف، التي تعمل على تنظيم عمل المعدة، كما تزيد من امتصاص الجسم للسكريات، وتقليل امتصاص الكوليسترول.

العدس مصدر غني بالزنك والبروتين، وهي من العناصر الأساسية لنمو الشعر، وهو ليس فقط يجعل شعرك قويًّا، ولكنه يساعد أيضًا في الحفاظ على تألق شعرك، فعليكِ بتناول العدس مرتين على الأقل في الأسبوع.

يحتوي على مادة تسمى "البيوتين"، هذه المادة تساعد على حماية الشعر من التقصف والتساقط، ولذلك لا بدَّ من تناول العدس ما لا يقل عن 3 مرات في الأسبوع.

العدس يقضى على الأرق لاحتوائه على حمض الفوليك، الذي يساعد في الاحتفاظ بـ"الشبروتنين" الذى يحقق النوم الهادئ، ويساعد في علاج الأرق.