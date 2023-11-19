طريقة عمل العدس بالشعرية، أكلة ربات البيوت في البرد

طريقة عمل العدس بالشيعرية، شوربة العدس بالشعرية من الأكلات المصرية الشهيرة التى تقدم عادة فى فصل الشتاء وتحرص ربات البيوت على تحضيره فى التقلبات الجوية.

وطريقة عمل العدس بالشعرية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل العدس بالشيعرية.

مكونات عمل العدس بالشيعرية:-

ربع كيلو عدس اصفر

ثمرة بطاطس

2 ثمرة كوسة

2 ثمرة جزر

ثمرة طماطم

ثمرة فلفل

2 فص ثوم

بصلة كبيرة

ماء

2 مكعب مرقة دجاج

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2 ورقة لورى

ملح

فلفل اسود

بهارات

رشة كمون

بابريكا

كوب شيعرية

زبد

للتقلية

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

زبد

طريقة عمل العدس بالشيعرية، فيتو

طريقة عمل العدس بالشيعرية:-

نغسل العدس ونصفيه ونغسل الخضروات ونقطعها.

ثم نحضر حلة ونضع بها العدس والخضروات والتوابل ونصب عليهم الماء حيث نضع حوالى 2 ليتر ماء.

ثم نرفع الخليط على النار ونتركه يغلى حتى تمام النضج.

ثم نرفع الحلة من على النار ونتركها تهدأ.

ثم نضرب المكونات معا بالهاند بليندر أو بالخلاط الكهربائي.

وفى هذه الأثناء، نحمر الشيعرية فى الزبد حتى يحمر لونها.

ثم نضيف لها شوربة العدس التى تم ضربها جيدا.

ولحين الغليان، نحضر التقلية، حيث نحمر البصل في الزبد حتى يحمر لونه.

ثم نضيف البصل إلى شوربة العدس.

وننتظر حتى الغليان، ثم نرفع الحلة من على النار ونغطيها لمدة نصف ساعة.

ثم نقدم العدس بالشيعرية ساخنا بجانب الخبز المحمص والسلطة الخضراء.

فوائد العدس

والعدس له فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، ومن فوائد العدس:-

العدس يعد وجبة غذائية كاملة، لاحتوائه على نسب عالية من الألياف والبروتين والبوتاسيوم والصوديوم، ولأنه يحتوي على نسب مرتفعة جدا من البروتين، فيمكن اعتباره بديل جيد اللحوم، لذلك فهو الأفضل النباتيين، وكذلك لأصحاب الدخول المتوسطة.

يقلل الكوليسترول والدهون الثلاثية، خاصة عند تناوله ضمن نظام غذائي صحي قليل النشويات والأملاح.

يعالج الأنيميا لأنه غني بالحديد والفيتامينات والمعادن.

يساعد الأطفال في النمو بشكل طبيعي لأنه يمدهم بالبروتين اللازم لبناء جسمهم بشكل صحي.

يحتوى على الزنك والبروتينات والعناصر الغذائية المهمة، مما يساعد الجسم في مقاومة نزلات البرد والأنفلونزا والكورونا.

يحتوى على كميات عالية من البروتين والألياف والحديد والزنك مما يجعله الطعام الأمثل لتنظيم نسبة السكر في الدم، كما أنه يعزز جهاز المناعة في الجسم، مما يجعله الوجبة الأفضل طوال الشتاء.

العدس مصدر جيد لكل من النحاس والمغنسيوم والحديد والفوسفور، مما يجعله مقاوم لتكون الخلايا السرطانية، والأفضل لمرضى القلب.