الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

فوائد الطماطم، تحمي من السرطان والقلب وتحارب الشيخوخة

الطماطم
الطماطم

فوائد الطماطم، الطماطم من الخضروات التى لا غنى عنها لأنها تستخدم عادة فى الطهي وفى عمل السلطة المقبلات لها عشاق كثيرون.

وفوائد الطماطم، عديدة لقيمتها الغذائية العالية فهى غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة وينصح الخبراء بتناولها ولكن بحدود.

 

أهمية تناول الطماطم 

 ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الطماطم من أكثر الخضروات شعبية حول العالم، إذ تضاف إلى العديد من الأطباق وتُستخدم في تحضير العصائر والصلصات، لكن فوائدها الصحية تتجاوز كونها مكون لذيذ، فهي غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي تعود بالنفع على الجسم.

 

عناصر غذائية مهمة موجودة فى الطماطم 

 وأضاف السيد تحتوي الطماطم على مجموعة متنوعة من الفيتامينات، أبرزها فيتامين C وفيتامين A،  فيتامين C يعزز من جهاز المناعة ويساعد في محاربة الالتهابات، بينما فيتامين A يلعب دور مهم في صحة البصر والجلد، بالإضافة إلى ذلك، كما تحتوي الطماطم على كميات جيدة من البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم.

فوائد الطماطم للصحة 
فوائد الطماطم للصحة 

فوائد الطماطم للصحة 

وتابع، أن من فوائد الطماطم التى تدفعنا لتناولها:-

  • تحتوي الطماطم على مركب يسمى "الليكوبين"، وهو مضاد أكسدة قوي يُعتقد أنه يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان البروستاتا، كما أن مضادات الأكسدة تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.
  • الطماطم مفيدة لصحة القلب، حيث تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.
  • المركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة فيها تساهم في تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
  • تساهم الطماطم في تحسين مظهر البشرة وصحتها، حيث يساعد محتوى الطماطم من فيتامين C والليكوبين على حماية البشرة من أضرار الشمس وتقليل علامات الشيخوخة.
  • تعتبر الطماطم خيار مثالي لمن يسعى لفقدان الوزن، فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، وتساعد الألياف في تعزيز الشعور بالشبع، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط.
  • تحتوي الطماطم على كميات جيدة من الألياف والماء، مما يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقليل مشاكل الإمساك، كما أن تناول الطماطم يمكن أن يساهم في تحسين صحة الأمعاء.

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن الطماطم إضافة رائعة إلى النظام الغذائي، حيث توفر العديد من الفوائد الصحية، من تعزيز المناعة إلى دعم صحة القلب، وتعتبر الطماطم خيار غذائي مثالي يجب أن يكون جزء من كل وجبة.

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الطماطم فوائد الطماطم فوائد الطماطم للصحة عناصر غذائية مهمة موجودة في الطماطم الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

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