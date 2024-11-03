كل ما تريد معرفته معسكر منتخب مصر استعدادًا لـ كاب فيردي وبتسوانا.. لاعب الزمالك ينضم لأول مرة مع حسام حسن.. إمام عاشور يقترب من العودة.. وتحديد موعد السفر للرأس الأخضر

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن لـ انطلاق معسكر الفراعنة المقبل، ضمن الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر، والذي يتخللهما مواجهتى الفريق أمام كاب فيردي وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر بأجندة نوفمبر

وينطلق معسكر منتخب مصر الوطني أحد يومي 9 أو10 نوفمبر، عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، خاصة أن الأجندة الدولية للفيفا ستنطلق يوم 11 نوفمبر.

وكان منتخب مصر حقق فوزا مستحقا أمام نظيره منتخب موريتانيا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوم 15 أكتوبر، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر

حسام حسن يستقر على استدعاء رباعي الزمالك

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، على استدعاء أربعة لاعبين من الزمالك لمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل استعدادًا لمواجهتي الرأس الأخضر وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

واللاعبون الأربعة هم: محمد عواد – حسام عبد المجيد – ناصر ماهر – محمد شحاتة.

وينضم حسام عبد المجيد لمنتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام عبد المجيد بعد تألقه خلال الفتر الماضية

فيما يحيط الغموض بموقف أحمد فتوح الظهير الأيسر من الإنضمام لمعسكر الفراعنة المقبل، خاصة أنه بعيد عن المشاركة في المباريات منذ فترة طويلة، بسبب أزمته الأخيرة ومحاكمته بسبب تورطه في حادث سير.

زيزو خارج حسابات منتخب مصر بمعسكر نوفمبر

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، صدمة جديدة قبل إعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

وتأتي الصدمة بعد إعلان محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نتائج الأشعة التي خضع لها لاعب الفريق ومنتخب مصر أحمد مصطفى زيزو

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفحوصات التي خضع لها أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق أثبتت إصابته بمزق من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية، وسيحتاج لفترة راحة لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

وتأكد بذلك غياب أحمد مصطفى زيزو عن معسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه أحد يومي 9 و10 نوفمبر الجاري.

8 لاعبين من الأهلي يقتربون من منتخب مصر بمعسكر نوفمبر

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن ثمانية لاعبين في الفريق الأول بالنادي الأهلي، ضمن قائمة اهتمامات المدير الفني للفراعنة حسام حسن، استعدادا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وبحسب المصدر فإن اللاعبين الثمانية المرشحون للانضمام لـمعسكر الفراعنة المقبل هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - رامي ربيعة - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

وأكد المصدر لفيتو، أن حسام حسن قرر إعادة إمام عاشور لتشكيلة منتخب مصر في معسكر نوفمبر الجاري بعد استبعاده من المعكسر الماضي لأسباب فنية.

وتابع المصدر، 6 لاعبين من بين هؤلاء الثمانية حجزوا أماكنهم بالفعل في معسكر الفراعنة، ولكن يبقى موقف الثنائي حسين الشحات ومحمد الشناوي، لم يحسم الجهاز الفني للفراعنة موقفه تجاههما بشكل نهائي، فالشناوي قد يحصل على إعفاء من المعسكر بالاتفاق مع حسام حسن، أما حسين الشحات، فيبدو أن حسام حسن يرى أنه ليس بحاجة إليه في المرحلة الحالية

وأكد المصدر، أن ياسر إبراهيم كان قريبا من التواجد في معسكر الفراعنة المقبل، ولكن تعرضه للإصابة في مباراة العين الاماراتي وخروجه من قائمة الأهلي في مباراة سيراميكا، صعبت مهمته في الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، ولكن طبيب منتخب مصر يتابع حالة اللاعب وفي حال شارك في مباراة الأهلي القادمة في الدوري، فقد يقرر الجهاز الفني استدعاءه لمعسكر نوفمبر.

ياسر إبراهيم

حسام حسن يستقر على استدعاء 6 محترفين بمعسكر نوفمبر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للفراعنة لفيتو، أن حسام حسن استقر بالفعل على أسماء 6 لاعبين محترفين، حجزوا بالفعل أماكنهم في المعسكر المقبل وهم:

محمد صلاح (ليفربول) ومحمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) وعمر مرموش (إنتراخت فرانكفورت) ومحمود تريزيجيه (الريان القطري) وحمدي فتحي (الوكرة القطري) ومصطفى محمد (نانت الفرنسي)

منتخب مصر يحدد موعد السفر إلى الرأس الأخضر

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن يوم 13 نوفمبر الجاري، موعدا للسفر إلى جمهورية الرأس الأخضر، إستعدادا لمواجهة منتخبها في لقاء الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب مجموعة مصر بتصفيات أمم إفريقيا

الأول: مصر - 12 نقطة

الثاني: بوتسوانا - 6 نقاط

الثالث: كاب فيردي - 3 نقاط

الرابع: موريتانيا - 3 نقاط

منتخب مصر يتأهل رسميا لأمم إفريقيا

وكان منتخب مصر تأهل رسميا لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

ونجح الفراعنة في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل إبراهيم عادل بالدقيقة 85 بتسديدة من منتصف الملعب.