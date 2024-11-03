حسام حسن يختار ثلاثي بيراميدز ضمن قائمة منتخب مصر بمعسكر نوفمبر

منتخب مصر، استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على استدعاء ثلاثي الفريق الأول لفريق بيراميدز لمعسكر الفراعنة، المقرر انطلاقه مطلع الأسبوع المقبل، استعدادا لمواجهتي الرأس الأخضر وبتسوانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

ثلاثي بيراميدز الذين حجزوا مقاعدهم بقائمة منتخب مصر

وقرر حسام حسن استدعاء ثلاثة لاعبين من بيراميدز لمعسكر الفراعنة المقبل وهم: محمد حمدي الظهير الأيسر وإبراهيم عادل جناح الفريق ومصطفى فتحي الجناح الأيمن بالفريق السماوي.

محمد حمدي ظهير منتخب مصر، فيتو

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر

وينطلق معسكر منتخب مصر الوطني أحد يومي 9 أو 10 نوفمبر المقبلين، عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، خاصة أن الأجندة الدولية للفيفا ستنطلق يوم 11 نوفمبر.

مصطفى فتحي جناح بيراميدز، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.