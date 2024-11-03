أخبار الاقتصاد.. صندوق النقد: نقدم كل الدعم لمصر لتحقيق التنمية.. الحكومة تكشف عن توجهها الفترة المقبلة.. ورئيس خطة البرلمان يكشف أهم الكواليس.. مصير أسعار الكهرباء والوقود

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

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سنقدم كل الدعم لمصر فى سبيل تنميتها

قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي إنها تشرفت اليوم الأحد، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى سنقدم كل الدعم لمصر فى سبيل تنميتها.

مؤتمر مدير صندوق النقد الدولي مع رئيس مجلس الوزراء

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وأضافت: “تلك المرة أتيت لأقدم احترامي للرئيس السيسي ولحكومة مصر والشعب المصري، على القوة غير المسبوقة التي أظهرها خلال هذا الوقت العصيب الذي تمر بها المنطقة”

وأعربت عن تقدير صندوق النقد الدولي لتلك الشراكة، مؤكدة أن الصندوق سيقدم كامل الدعم لمصر في سبيل استقرارها وتنميتها الاقتصادية.

مدير صندوق النقد الدولي: قمنا بزيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار

وأوضحت أن الصندوق اتخذ القرار أبريل الماضي، بزيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، لإدراكه أن الأوضاع ازدادت صعوبة بسبب الظروف المحيطة.

الحكومة تكشف عن توجهها مع صندوق النقد الدولي الفترة المقبلة

ومن جانبه قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من الضروري إدراك وإقرار صندوق النقد الدولي بالتحديات والأعباء ومراعاة التوقيتات وبعض المستهدفات بما لا يزيد الأعباء على كاهل المواطنين.

توجه الحكومة بعد لقاء مديرة صندوق النقد

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”:"التوجه العام للحكومة الفترة المقبلة ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي اليوم خفض معدلات التضخم خلال العام المالي وخفض الدين الخارجي، ودعم الاقتصاد الخاص".

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مستهدفات الحكومة الفترة المقبلة

ولفت إلى أنه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي نستهدف مزيد من الإجراءات التي يتم التوصل اليها لدعم النمو الاقتصادي ومزيد من التضخم والحفاظ على الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها وخفض الدين الخارجي.

مصير أسعار الكهرباء والوقود

وأكد أن أي إجراء تتخذه الحكومة سيراعي التخفيف عن المواطنين ولن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر، وأي زيادات في الكهرباء ستكون على فترات طويلة وبالتحديد على مدى 4 سنوات، وضبط أسعار السلع في الأسواق، ودعم القطاع الخاصة وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري لرفع معدلات النمو.

وأردف أنه سنراعي عدم إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين، وسيجنى المواطن ثمار الإصلاح الاقتصادي الفترة المقبلة وهذه رسالتنا للمواطنين.

ولفت: خلال الاجتماع مع مديرة صندوق النقد الدولي لم يتم التطرق لأي طلبات جديدة للصندوق، ولكنها أشادت بمحافظ البنك المركزي ونجاحه في تطبيق سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب.

حزمة حماية اجتماعية استثنائية خلال الفترة المقبلة، رئيس خطة البرلمان يكشف التفاصيل

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن توقعاته للإجراءات التي ستقوم بها الحكومة بعد زيارة مديرة صندوق النقد الدولي وإتمام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أنه من المتوقع قيام الحكومة بمد توقيتات زيادة أسعار المواد البترولية وفقا للبرنامج المنفذ مع صندوق النقد الدولي لتكون على فترة طويلة الأجل.

تطبيق حزمة حماية اجتماعية

وأضاف: "أتوقع تطبيق الحكومة حزمة حماية اجتماعية استثنائية الفترة المقبلة قبل نهاية العام وحزمة أخرى مع العام المالي المقبل للتخفيف عن كاهل المواطنين محدودي الدخل".

زيادة أسعار المواد البترولية أين تذهب؟

وأشار: "ثلثي الدعم لا يذهب إلى المستحقين، وما سيتم توفيره من تحريك أسعار المواد البترولية يتم توجيهه للمستحقين سواء في صورة زيادة المرتبات والمعاشات أو زيادة معاش تكافل وكرامة".

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وزير التجارة الخارجية يلتقي مندوب شركة مارس لاستعراض استثمارات الشركة بالسوق المصري

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أبي رحيمي رئيس قسم العلاقات الحكومية والشركات لدول الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة مارس، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والاستثمارات الجديدة التي يتم ضخها لإنشاء خطوط إنتاج جديدة في مصر، إلى جانب استعراض صادرات الشركة للأسواق الخارجية.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستمرار والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم المقاصد التصنيعية والتصديرية بالمنطقة.

السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية المتميزة

وأشار إلى أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة وتنافسية الأجور إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي تزيد من معدلات نفاذ وتنافسية المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض أنشطة شركة مارس إيجيبت في السوق المصري، والتي بدأت عام 2001 كموزع معتمد، حيث تم ضخ ما يزيد عن 200 مليون دولار عام 2005 لإنشاء أول مصنع للشركة في مصر في المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

ومن جانبه أكد أبي رحيمي رئيس قسم العلاقات الحكومية والشركات لدول الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة مارس حرص الشركة على التواجد والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بالمنطقة، مشيرا إلى أن شركة مارس تستثمر ما يزيد عن ٢٨٠ مليون دولار خلال الأعوام من 2023 - 2025 لإنشاء خطوط إنتاج جديدة في المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر حيث تهدف هذه الخطوط إلى توطين تصنيع منتجات الشركة لعدد من علاماتها التجارية.

نسبة صادرات الشركة تبلغ حاليا أكثر من 70% من حجم الإنتاج

وأضاف «رحيمي» أن نسبة صادرات الشركة تبلغ حاليا أكثر من 70% من حجم الإنتاج البالغ ٢٥ مليون طن سنويًا، ويتم التصدير لأكثر من 32 دولة في الشرق الأوسط وأوروبا وأستراليا وتستهدف الشركة زيادة نسبة التصدير لتصبح 93% من إجمالي حجم الإنتاج المتوقع أن يزيد إلى ٦٥ مليون طن بعد الخطوط الجديدة مع زيادة عدد الأسواق لأكثر من 40 سوق في أوروبا وآسيا وأفريقيا والدول العربية مشيرا إلى أن نسبة المكون المحلي للشركة تبلغ حاليا 60% وتوفر أكثر من 500 فرصة عمل.

حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشمس عويس مدير العلاقات الحكومية لمصر وشمال أفريقيا ودول المشرق العربي بشركة مارس.