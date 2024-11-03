فخري الفقي: أنا مصدق كلام مديرة صندوق النقد وهذا ما ستفعله معنا

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "التعاون بين صندوق النقد الدولي ومصر وثيق وهذا ما أكدته مديرة الصندوق في زيارتها للقاهرة اليوم واجتماعها مع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء".

مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "صندوق النقد الدولي يؤكد على نجاح مصر في مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم كل الظروف المحيطة".

توقعات التضخم بنهاية العام المالي

وتابع:"التضخم لا يزال مرتفع ولكن هناك مؤشرات لانخفاضه بشكل تدريجي الفترة المقبلة، ووفقا لتوقعات صندوق النقد أن ينخفض بنهاية العام المالي الحالي إلى 21%".

حزمة حماية اجتماعية

ولفت: إلى أنه لابد من وجود حزم حماية إجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في ظل تنفيذ برنامج صندوق النقد وارتفاع الأسعار.

تصريحات مديرة صندوق النقد

وأكمل: "أنا مصدق كلام مديرة صندوق النقد في تصريحاتها الإيجابية بشأن مصر، وأن الصندوق سيبدي مرونة في التعامل مع مصر، وارتفاع الوقود والكهرباء 3 مرات متتالية كانت لها اَثار سلبية كبيرة على المواطنين".