الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير التجارة الخارجية يلتقي مندوب شركة مارس لاستعراض استثمارات الشركة بالسوق المصري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  أبي رحيمي رئيس قسم العلاقات الحكومية والشركات لدول الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة مارس، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والاستثمارات الجديدة التي يتم ضخها لإنشاء خطوط إنتاج جديدة في مصر، إلى جانب استعراض صادرات الشركة للأسواق الخارجية.

 

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة للاستمرار والتوسع في السوق المصري باعتباره أحد أهم المقاصد التصنيعية والتصديرية بالمنطقة.

 

السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية المتميزة

وأشار  إلى أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي وتوافر العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة وتنافسية الأجور إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي تزيد من معدلات نفاذ وتنافسية المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض أنشطة شركة مارس إيجيبت في السوق المصري، والتي بدأت عام 2001 كموزع معتمد، حيث تم ضخ ما يزيد عن 200 مليون دولار عام 2005 لإنشاء أول مصنع للشركة في مصر في المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

ومن جانبه أكد  أبي رحيمي رئيس قسم العلاقات الحكومية والشركات لدول الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة مارس حرص الشركة على التواجد والتوسع بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الرئيسية بالمنطقة، مشيرا إلى أن شركة مارس تستثمر ما يزيد عن ٢٨٠ مليون دولار خلال الأعوام من 2023 - 2025 لإنشاء خطوط إنتاج جديدة في المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر حيث تهدف هذه الخطوط إلى توطين تصنيع منتجات الشركة لعدد من علاماتها التجارية.

وأضاف «رحيمي» أن نسبة صادرات الشركة تبلغ حاليا أكثر من 70% من حجم الإنتاج البالغ ٢٥ مليون طن سنويًا، ويتم التصدير لأكثر من 32 دولة في الشرق الأوسط وأوروبا وأستراليا وتستهدف الشركة زيادة نسبة التصدير لتصبح 93% من إجمالي حجم الإنتاج المتوقع أن يزيد إلى ٦٥ مليون طن بعد الخطوط الجديدة مع زيادة عدد الأسواق لأكثر من 40 سوق في أوروبا وآسيا وأفريقيا والدول العربية مشيرا إلى أن نسبة المكون المحلي للشركة تبلغ حاليا 60% وتوفر أكثر من 500 فرصة عمل.

حضر اللقاء  حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و شمس عويس مدير العلاقات الحكومية لمصر وشمال أفريقيا ودول المشرق العربي بشركة مارس.

 

غرفة مقدمي الرعاية الصحية: الإعداد لمؤتمر الاستثمار في القطاع الصحي

تعرف على أحكام تأسيس الشركات والمنشآت وفقا لقانون الاستثمار

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار حسن الخطيب وزير الاستثمار وزير الاستثمار

الأكثر قراءة

هرب من أعلى سور المدرسة، التفاصيل الكاملة لمصرع طالب على يد زميله ببورسعيد

هل من الوارد زيادة قرض صندوق النقد لأكثر من 8 مليارات دولار؟ الحكومة تجيب

التعليم تقرر صرف تعويض لأسرة طالب بورسعيد المتوفي وتتكفل باحتياجاتها

غرق مسن في ترعة بالأقصر والإنقاذ النهري يكثف عمليات البحث عن جثته (صور)

خبير اقتصادي: لولا صندوق النقد لارتفع سعر الدولار لـ 120 جنيها

الحكومة تكشف عن توجهها مع صندوق النقد الدولي الفترة المقبلة

حزمة حماية اجتماعية استثنائية خلال الفترة المقبلة، رئيس خطة البرلمان يكشف التفاصيل

لاعب الزمالك يفتح النار على الإدارة بعد فسخ عقده: بتيجوا على المحترم والمتربي

منوعات

المزيد

مظاهرة بالأعلام الزرقاء على نهر التايمز بــ لندن للمطالبة بمياه نظيفة

ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحسين الوضع المالي

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (2 – 2)

5 أحكام خاصة بالصلاة حال نزول المطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads