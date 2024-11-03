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أخبار مصر

مديرة صندوق النقد: مصر أصبحت أكثر أمانًا في عالم يتسم بالأزمات الاقتصادية

مؤتمر رئيس الوزراء
مؤتمر رئيس الوزراء مع رئيس صندوق النقد الدولي

أكدت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى أن مصر أصبحت أكثر أمانًا في عالم يتسم بالأزمات الاقتصادية مضيفة: "يجب أن أثني على جهود الحكومة والشعب المصري". 

رسالة خاصة من المدير العام لصندوق النقد الدولي 

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: "رسالتي لكم أنني على ثقة تامة بأنكم سوف ترون فوائد هذا الإصلاح في صورة لاقتصاد مصري أكثر ديناميكًا ورخاءًا وهذا يمكن أن نحرزه من خلال الإصرار".

من جانبه هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، على إعادة اختيارها كمديرة تنفيذية للصندوق لولاية ثانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، بحضور المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين.

وأضاف مدبولي أن الاختيار نتيجة لثقة كل الدول والشركاء في الصندوق في كفاءة وفعالية إدارة جورجييفا، للمرحلة الأولى، معربًا عن تمنياته لها بالتوفيق.

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