بنسبة 21.55%، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد في تعاملات البورصة اليوم

البورصة المصرية ، صعدت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، وسجل قطاع البنوك تداولات بقيمة 323.440.512 جنيه، بنسبة تقدر بــ 21.55 %.

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% عند مستوى 30833 نقطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% عند مستوى 8126 نقطة

وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47% عند مستوى 3183 نقطة.

مؤشرات - فيتو