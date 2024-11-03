الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بنسبة 21.55%، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد في تعاملات البورصة اليوم

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية ، صعدت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، وسجل قطاع البنوك تداولات بقيمة 323.440.512 جنيه، بنسبة  تقدر بــ 21.55 %.

 

 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

  • ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57%  عند مستوى 30833 نقطة
  • وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21%  عند مستوى 8126 نقطة
  • وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47%  عند مستوى 3183 نقطة.

 

مؤشرات - فيتو 
مؤشرات - فيتو 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

البورصة المصرية تعاملات مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط مؤشر الشركات الصغيرة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان مؤشر الشريعة مؤشر الشريعة الإسلامية مؤشرات البورصة المصرية مؤشر إيجي إكس مؤشر إيجي إكس 30 مؤشرات البورصة مؤشر الشركات

مواد متعلقة

ارتفاع جديد في سعر سبائك الذهب اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

زيادة جديدة، سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الأحد 3-11-2024

بعد الارتفاعات الأخيرة، استقرار سعر جرام الذهب في الصاغة الأحد 3 نوفمبر 2024

رسميا، الدولار يتخطى الـ49 جنيها بعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر

الريال السعودي يكسر حاجز الـ 13 جنيها قبل ساعات من اجتماع صندوق النقد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب في الصاغة صباح الأحد 3 نوفمبر 2024

الريال السعودي يكسر حاجز الـ 13 جنيها بالبنوك

الأكثر قراءة

هرب من أعلى سور المدرسة، التفاصيل الكاملة لمصرع طالب على يد زميله ببورسعيد

هل من الوارد زيادة قرض صندوق النقد لأكثر من 8 مليارات دولار؟ الحكومة تجيب

التعليم تقرر صرف تعويض لأسرة طالب بورسعيد المتوفي وتتكفل باحتياجاتها

غرق مسن في ترعة بالأقصر والإنقاذ النهري يكثف عمليات البحث عن جثته (صور)

خبير اقتصادي: لولا صندوق النقد لارتفع سعر الدولار لـ 120 جنيها

الحكومة تكشف عن توجهها مع صندوق النقد الدولي الفترة المقبلة

حزمة حماية اجتماعية استثنائية خلال الفترة المقبلة، رئيس خطة البرلمان يكشف التفاصيل

لاعب الزمالك يفتح النار على الإدارة بعد فسخ عقده: بتيجوا على المحترم والمتربي

منوعات

المزيد

مظاهرة بالأعلام الزرقاء على نهر التايمز بــ لندن للمطالبة بمياه نظيفة

ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحسين الوضع المالي

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (2 – 2)

5 أحكام خاصة بالصلاة حال نزول المطر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads