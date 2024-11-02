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مياه الشرقية: استمرار تنظيم القوافل المائية لخدمة أهالي فاقوس

استمرار تنظيم القوافل
استمرار تنظيم القوافل المائية لخدمة أهالي فاقوس

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية أنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم قافلة مائية للأهالي بقرية الديدامون التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس. 

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وجاء ذلك على مدار يومين متتاليين لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وأهمية الحفاظ على البيئة، وكذلك تعريفهم بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة الحفاظ عليها،

ولفت إلى أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن القافلة المائية تضمنت تنفيذ ندوات توعوية وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة للأهالي مركز صحة الأسرة ومدارس ومساجد القرية بجانب شرح جزء نظري عن محطات مياه الشرب داخل المحافظة.

سيارة خدمة العملاء لتقديم الخدمات الخاصة 

بالإضافة إلى تواجد سيارة خدمة العملاء لتقديم عدد من الخدمات الخاصة بالشركة للأهالي وكبار السن وذوي القدرات والهمم بجانب تطهير الخزانات وتقديم خدمات الكسح وغسل الشبكات وصيانة غرف ومطابق الصرف الصحي. 

ورفع عينات مياه عشوائية لتحليلها والتأكد من جودة مياه الشرب وكذلك رصد الوصلات المخالفة والتراكمات بالعدادات مع حصر شكاوى العملاء واستفساراتهم لسرعة حلها وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن تقديم خدمات مميزة لهم.  

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وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الهام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في  تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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المهندس عامر كمال ابوحلاوة رئيس شركة المياة والصرف الصحى محافظة الشرقية نتقيذا لمبادرة الرئيس قامت الادارة العامة قرية الديدامون المشاركة المجتمعية مركو ومدينة فاقوس

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