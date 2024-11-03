هالة السويفي مديرًا عامًّا للإعلام والعلاقات العامة بجامعة الفيوم

قال رئيس جامعة الفيوم، الدكتور ياسر مجدي حتاتعة: إن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر قرارًا وزاريًّا برقم 2093، بتعيين هالة عبد الرحمن عثمان السويفي، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بجامعة الفيوم، وكانت هالة السويفي تشغل الوظيفة نفسها ندبا علي مدار السنوات الماضية، وأثبتت كفاءة في عملها، ما دعا الوزير إلى اصدار قراره السابق.

القوافل الطبية بجامعة الفيوم

إن قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظم أمس الخميس، قافلة طبية مجانية، بالوحدة الصحية بقرية سينرو القبلية مركز أبشواي، بالتعاون مع كلية الطب، ومديرية الصحة بالفيوم ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ضمن المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان.

خدمات القافلة والمستفيدين منها

وأضاف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اليوم شهد تواصل القوافل الطبية ضمن المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية سينرو القبلية، وشارك فيها نخبة متميزة من الأطباء في تخصص الباطنة، الأطفال، النسا، وقد تم الكشف الطبي على 75 حالة منهم 22 حالة باطنة، 17 حالة أطفال، 36 حالة نسا.

مشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

وقد شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم، بندوة توعية بقضايا العنف ضد المرأة، تناولت حملة التوعية لأهل القرية بمظاهر العنف ضد المرأة في الريف المصري وكيفية التعامل مع العنف اللفظي على وجه التحديد، وتأثير العنف اللفظي على تربية الأبناء، كما تم تناولت ظاهرة الزواج المبكر وأسبابها والمفاضلة بين استكمال البنت للتعليم وبين الزواج في سن مبكرة، ومشاركة المرأة في تكاليف الحياة وإدارتها لبيتها ماليًّا.

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