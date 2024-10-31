محافظ الفيوم: تطور مذهل في نمو يرقات الجمبري ببحيرة قارون

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن معدلات نمو يرقات الجمبري التي تم إنزالها ببحيرة قارون خلال الفترة الماضية، شهدت تطورًا إيجابيًّا نظرًا للتحسن الملحوظ في خصائص المياه بالبحيرة، فى إطار إعادة التوازن البيئي لها، وشكل فريق عمل لإحكام السيطرة على البحيرة خلال فترة الغلق، حتى لا يتم التعدي علي الجمبري طوال فترات النمو، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ بحضور نائبه الدكتور محمد التوني لمتابعة آخر تطورات مشروع إعادة التوازن البيئي لمياه البحيرة.

تطور ملموس في إعادة الحياة لبحيرة قارون

وقال محافظ الفيوم، خلال الاجتماع: إن المحافظة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الخمس سنوات الأخيرة، بالتعاون مع وزارة البيئة، لإعادة التوازن البيئي والحياة المائية إلى بحيرة قارون، وتم تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحي للقرى المتاخمة لبحيرة قارون، وأجري العديد من التدخلات بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بتنفيذ أنشطة على ساحل البحيرة، وتكريك ساحل البحيرة الجنوبي بنطاق مركز يوسف الصديق، وتطهير وتعميق المجاري المائية ومنها بحر يوسف، مما قلل من ملوحة مياه البحيرة، وأسهم فى الارتقاء بالحياة البيولوجية والثروة السمكية بالبحيرة.

لجنة للحفاظ علي البحيرة من الصيد الجائر

ووجه المحافظ، بتشكيل فريق عمل بقيادة مدير عام إدارة شئون الثروة السمكية بديوان عام محافظة الفيوم، يضم عددًا من موظفي مجالس مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، والوحدات المحلية القروية التابعة لهم، لتوزيعهم على قطاعات بساحل بحيرة قارون، للمتابعة الميدانية والمرور الدوري بساحلها على مدار الساعة يوميًا، لإحكام السيطرة على كافة مداخل ومخارج البحيرة، لحين السماح بالصيد بها فى المواعيد المقررة، تبعًا لشروط التراخيص الملزمة للصيادين والمراكب ومعدات الصيد المختلفة، وتكثيف الحملات المشتركة غير النمطية، بالتنسيق مع مسئولى إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية، ومسئولى مختلف الجهات ذات الصلة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال الصيادين المخالفين.

كما استعرض محافظ الفيوم، خطة إنزال دفعات زريعة الأسماك لبحيرة قارون خلال المرحلة القادمة بعام، ووضع السياسات العامة والقرارات والتوصيات الخاصة لاختيار أصناف زريعة الأسماك التى سيتم إنزالها للبحيرة، ووضع مخططات واضحة بشأن فترة الإنزال والمواقع الملائمة لكل زريعة، وضخ كميات كبيرة من الزريعة خلال المرحلة القادمة، مما يستلزم التكاتف والجدية فى العمل وإحكام السيطرة، للحصول على أفضل إنتاجية للأسماك من بحيرة قارون.

نجاح دراسات إعادة التوازن البيئي لمياه بحيرة قارون

و أكدت الدكتورة نسرين عز الدين الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، مستشار محافظ الفيوم لشئون الثروة السمكية، أن التجارب والدراسات العلمية والمعملية الدقيقة، التى تمت قبيل إنزال يرقات الجمبري ببحيرة قارون خلال المرحلة الماضية، من قبل الفريق العلمى للمحافظة، والفريق البحثى من كلية الطب البيطرى، بجامعة القاهرة، ومراكز أبحاث الأسماك، ساعدت في الحصول على معدلات نمو إيجابية وغير مسبوقة ليرقات الجمبري، نظرًا للتحسن الملحوظ فى مياه البحيرة، وهو ما ساهم فى الإعداد لإنزال دفعات جديدة من زريعة الأسماك المختلفة والقشريات تشمل "البلطي النيلي، وزريعة وأمهات الموسي، وثعابين السمك "الحنشان"، فضلًا عن يرقات الجمبري"، مع دراسة إمكانية إنزال زريعة أسماك العائلة البورية، في إطار إعادة التوازن البيئي للبحيرة نسبيًا.

القضاء على طفيل الايزيبودا

وأضافت، أن ما تم تطبيقه من تجارب على مياه بحيرة قارون، أثمر بالقضاء على أنواع من طفيل الإيزبودا كانت منتشرة بالبحيرة منذ سنوات، وانحسار مشهود فى معدلات تواجده وأنواعه، إضافة لتقليل نسبة الملوحة بالبحيرة.

وأكد أهمية استثمار المسطح المائى استثمارًا جيدًا، وتوعية الصيادين بأهمية استخدام طرق الصيد الحديثة، للحفاظ على الثروة السمكية بالبحيرة التي هي أحد أهم مصادر الدخل للمحافظة، مشيرةً إلى أنه فور السماح بالصيد ببحيرة قارون خلال المواعيد المقررة، ستقوم اللجنة الميدانية بعمل كافة الاحصائيات، لتقدير وتقييم العائد والمردود من عملية إنزال الجمبرى بالبحيرة، كما هو معتاد عقب كل عملية حصاد بالبحيرة، لافتةً إلى أهمية تحديد نقطة تجميع واحدة للصيادين لاستلام الجمبري منهم، بما يسهم فى الدقة النسبية لحصر الكميات المستخرجة من البحيرة.

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