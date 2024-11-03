المصرية للمعارض تناقش خطة عمل الإتحاد العربي للمعارض 2025

استضافت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم، اجتماع الجمعية العمومية للإتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية ،لمناقشة خطة عمل الاتحاد والموازنة التقديرية للعام المالي 2025، بمشاركة 55 عضوًا من 15 دولة عربية.

ترأس الاجتماع الشيخ جبر آل ثاني، رئيس الاتحاد، واللواء شريف الماوردى، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض ونائب رئيس الاتحاد عن منطقة وادي النيل وشرق أفريقيا. كما شارك وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور رائد علي الجبوري، الوزير المفوض مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية، والدكتور سرور الجرمان، المسؤول عن الاتحادات العربية بإدارة المنظمات والاتحادات العربية.

رئيس الاتحاد العربي للمعارض: إطلاق موقع إلكتروني يضم كافة المعارض العربية خلال العام المقبل

أكد الشيخ جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي،، أن الاتحاد يستهدف خلال مخطط العام المالي القادم 2025 على تحقيق نقلة فى صناعة المعارض العربية مدعوما بمشاركة كل الدول الأعضاء خاصة مصر.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة قطر إكسبو الدوحة، أن الاتحاد يعتزم إطلاق منصة عربية موحدة تضم كافة المعارض العربية خلال العام المقبل، والتوسع فى تنظيم ورش العمل عن صناعة المعارض في تعزيز الوطن العربي.

نائب رئيس الاتحاد: نستهدف تحول الإتحاد العربي إلى منظمة رسمية تحت مظلة جامعة الدول العربية ووزارة الاستثمار

وقال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ونائب رئيس الإتحاد العربي، إنه من المستهدف تحول الإتحاد العربي إلى منظمة رسمية تحت مظلة جامعة الدول العربية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة المعارض المصرية.

وأكد "الماوردي"، أن الإتحاد العربي يخطط لتبني مقترح تحول الإتحاد إلى منظمة رسمية متخصصة غير هادفة للربح، وتضم فى عضويتها كل هيئات المعارض العربية، بهدف قطع الطريق عن كافة الجهات منتحلة الصفة وإزالة اى عقبات أمام تنظيم وتوحيد الجبهه العربية فى تلك الصناعة، متوقعا انهاء تلك الإجراءات خلال العام المقبل 2025.

وأبدى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة ونائب رئيس الاتحاد العربي للمعارض، سعادة بالغة باستضافة القاهرة لاجتماعات الاتحاد العربي اليوم، داخل قاعة نفرتيتي بمركز القاهرة الدولي بمدينة نصر.

صناعة المعارض تمثل حجر الأساس لتعزيز حركة التجارة الدولية

وتابع: أن صناعة المعارض تمثل حجر الأساس لتعزيز حركة التجارة الدولية، ونعمل علي تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية فى تنظيم الفعاليات والمعارض لتعزيز مكانة الدول العربية في هذه الصناعة.

وقال اللواء شريف الماوردي، إن تأسيس الاتحاد العربي تمت فى هيئة المعارض عام 1995 لتمثل ريادة مصر فى تلك الصناعة، إذ تعمل المعارض العربية على تعزيز التجارة بين الدول الشقيقة فى طافة القطاعات الصناعية المختلفة.

وأكد الماوردي، أن الاتحاد حقق خطوات هامة في مسيرته، بدءًا من انضمامه إلى الاتحاد الدولي للمعارض UFI منذ عام 1998، ثم استضافته لمؤتمره العالمي السنوي في دورته السبعين عام 2003 بمصر، مما جعل القاهرة أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي، مؤكدا على أن تلك الإنجازات تعكس تقدير المجتمع الدولي لدورنا الفاعل والمتنامي في صناعة المعارض العالمية.

وأكد الماوردي، أن الاتحاد العربي للمعارض، ملتزم بمواصلة التعاون مع كافة الشركاء العرب والدوليين لتحقيق رؤيتنا الطموحة بأن نصبح روادًا في مجال صناعات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض (MICE) في العالم العربي.

وأوضح الماوردي، أن الاجتماعات تناولت سبل تطوير برامج التحول الرقمي لأنظمة المعارض العربية ووتحليل البيانات واليات التفاعل مع الزائرين وتنشيط التعاون بين كافة الأعضاء.

امين عام الاتحاد: نخطط للاستفادة من عضوية تحالف أعضاء دول "بريكس" واليوفي للترويج للمعارض العربية

وفى السياق ذاته أوضح احمد الديب الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات، أن الاتحاد قدم عدة انجازات للعام المالي الجاري 2024، أبرزهم تنظيم ورش تدريبية مختلفة، وأنشطة ترويجية للمعارض العربية المختلفة.

وتابع الديب، أن الاتحاد يعمل على تقديم الدعم الفني بين كافة الأعضاء، لافتا الي انه جاري العمل على إطلاق منصة رقمية رسمية للاتحاد فى العام المقبل يضم قاعدة بيانات متكاملة لخريطة المعارض العربية والعالمية لتحقيق أقصي استفادة بين الأعضاء.

وأوضح أنه تم التنسيق مع اتحاد المعارض الدولية فى ألمانيا للاستفادة من قاعدة البيانات الدولية التي تم إعدادها، وكذا إطلاق المجلس العربي للتحول الرقمي.وذكر ان الاتحاد يطمح فى العام المقبل لتعزيز أجندة المعارض العربية وزيادة اطلاقها، وربط تلك الأجندة بمركز التجارة الدولي لتسهيل التواصل بين الشركات.

الاتحاد يخطط لتصميم تطبيق إلكتروني علي الموبايل يضم كافة أدوات تنظيم المعارض العربية

ولفت آمين عام الإتحاد، إلي أن الاتحاد يخطط لتصميم تطبيق إلكتروني علي الموبايل يضم كافة أدوات تنظيم المعارض العربية.وذكر خلال كلمته ان الاتحاد يخطط للاستفادة من عضوية تحالف أعضاء دول "بريكس" واليوفي للترويج للمعارض العربية، والتواجد بكافة الفعاليات الدولية.

كما شهد الاجتماع حضور قادة ورواد صناعة المعارض، وأعضاء الاتحاد من ممثلي المؤسسات الحكومية وشركات تنظيم وخدمات المعارض والمؤتمرات، حيث شارك 55 عضوًا من 15 دولة عربية، سواء بالحضور الشخصي أو بالإنابة أو عبر الإنترنت، وشارك الأعضاء المؤهلون للتصويت في مناقشة وإقرار خطة عمل الاتحاد للفترة من يناير إلى ديسمبر 2025 والموازنة التقديرية اللازمة لتنفيذها.

ووافق المجتمعون على عدد من التعديلات في النظام الأساسي للاتحاد بالعمل علي انتقالة منظمة رسمية مقرها الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، كما شملت القرارات إنشاء "المجلس العربي للمعارض الثقافية والفنية والتراثية" لتعزيز ونشر الثقافة والفنون العربية وتعزيز التواصل الثقافي العربي والدولي بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في الدول العربية. سيتولى المجلس مسؤولية التنظيم المشترك والترويج للمعارض والفعاليات الثقافية والفنية والتراثية، والمساهمة في الحفاظ على التراث العربي، وتعزيز التبادل الثقافي العربي.

كما تم الاتفاق على تأسيس "المجلس العربي للتحول الرقمي للمعارض" لتعزيز التحول الرقمي في صناعة المعارض في المنطقة العربية. يهدف المجلس إلى دعم وتوجيه شركات المعارض لتطوير خدماتها الرقمية واعتماد التقنيات المبتكرة، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات الداخلية للمعارض ويزيد من إنتاجية تنظيمها.

في ختام الإجماع، قدم أعضاء الجمعية العمومية الشكر والتقدير للواء شريف الماوردى على استضافته الكريمة لاجتماع الجمعية العمومية، وكذلك للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على دعمها ورعايتها للاتحاد. كما عبروا عن امتنانهم لأعضاء الاتحاد والأمانة العامة للاتحاد على جهودهم في إنجاح هذا الاجتماع.

كما قام اللواء شريف الماوردي بأصطحاب رئيس مجلس إدارة الإتحاد العربي للمعارض وأعضاء الإتحاد لتفقد معرض السيراميك والبورسلين “CERAMICA MARKET KITCHEN MARKEET "، والذي يضم 65 شركة متخصصة فى تلك الصناعة المقام علي أرض الهيئة.



نبذه عن الإتحاد ونشأته

أنشا الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية بالقاهرة عام 1995 كمنظمة عربية دولية مستقلة غير ريحية، اسسها قادة صناعة المعارض العربية لتمثيل وخدمة صناعة المعارض والمؤتمرات العربية.

ويقع المقر الرئيس للاتحاد في القاهرة ويحكم عمل الاتحاد في مصر النظام الأساسي للاتحاد والقانون رقم 149 لسنه 2019 ولائحته التنفيذية، والذي ينظم عمل الاتحادات العربية الإقليمية والمنظمات غير الحكومية الدولية، والاتفاقية الموقعة بين الاتحاد ووزارة الخارجية المصرية بتاريخ 6 / 7 / 1999 و6 / 3 / 2000 (خطابات متبادلة).