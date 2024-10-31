الخميس 31 أكتوبر 2024
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اقتصاد

رئيس هيئة المعارض يفتتح معرض السيراميك والبورسلين والأجهزة الكهربائية (صور)

جانب من افتتاح المعرض
جانب من افتتاح المعرض

افتتح  اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم الخميس، الدورة الخامسة عشر لمعرض السيراميك والبورسلين والأجهزة الكهربائية  “CERAMICA MARKET KITCHEN MARKEET "

وتستمر فعاليات المعرض لمدة 4 أيام من 31 اكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والإستثمار والتجارة الخارجية وبحضور الدكتور عادل فهمي منظم المعرض.

وقال اللواء شريف الماوردي، إن المعرض يضم أكثر من 65 شركة وطنية متخصصة فى صناعة السيراميك والبورسلين وغيرها من الصناعات المرتبطة.

ويعد المعرض الرسمي للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية والتشطيبات الداخليه، ويقام منذ عام 2016، ويقام مرتين سنويًّا.

وأضاف رئيس هيئة المعارض المصرية، أنه تم تجهيز صالات العرض الرئيسية للهيئة على مساحة تتجاوز 16 ألف متر مربع لاحتضان ذلك الحدث الهام، متوقعًا إقبالًا جماهيريًّل للحضور للاستفادة من الخصومات التي أطلقتها الشركات العارضة.

ولفت إلى أن بعض الشركات وفرت خصومات تصل إلى 20%، للوصول لأكبر شريحة من المستهلكين خاصة الشباب المقبل على الزواج.

وأكد الماوردي أن مصر لديها شركات رائدة فى تلك الصناعة على مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا،  كاشفا عن تجهيز مجموعة من تلك الشركات للمشاركة فى المعارض الخارجية بقيادة الهيئة لتصدير منتجاتهم للأسواق المجاورة خاصة ليبيا والتي تعد أكبر مستورد للسيراميك المصري.

وتابع أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات والدعم الفني والمالي للشركات المشاركة فى المعارض الدولية لتدعيم المنتج المحلي أمام نظيرة فى تلك الأسواق.

نبذة عن المعرض

يذكر أن الدورة الخامسة عشر لمعرض “CERAMICA MARKET KITCHEN MARKEET "، تضم قطاعات صناعية مختلفة هي: السيراميك - البورسلين - الادوات الصحية - البانيوهات - خلاطات المياه الاحواض المطابخ والدريسنج - الاجهزة الكهربائية - الأبواب - الشطر - upvc - التشطيبات الداخلية - الاضاءات المفروشات الاكسسورات.

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