الرعب يحاصر جنود الاحتلال الإسرائيلي، حساب ينشر جرائمهم وتفاصيل حياتهم، ومخاوف من تتبعهم

أنتابت جنود الاحتلال الإسرائيلي حالة من الرعب، بعد ظهور حساب على منصة "أكس" بعنوان "Israel Genocide Tracker"، أومتتبع الإبادة الجماعية في إسرائيل، والذي يقوم بإجراء مسح شامل لجنود الاحتلال الذين يرتكبون عمليات إبادة جماعية، ويقوم بكشفهم ونشر صورهم.

Israel Genocide Tracker.. حساب على منصة إكس يتتبع حرب الإبادة في غزة

وأصاب حساب " Israel Genocide Tracker" جنود الاحتلال الإسرائيلي بحالة من الهلع، خوفًا من التعرف عليهم واستهدافهم من قبل المقاومة، وخاصة أن الحساب يقوم بعمل مسح لوسائل التواصل الاجتماعي وجمع بيانات جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي، ويعمل على نشر جرائم الإباده التي وثقها الجنود ونشروها عبر حساباتهم.

حساب تتبع جرائم الإسرائيين، فيتو



كما يقوم حساب تتبع جنود الاحتلال بإنشاء ملف تعريف لكل جندي، يتضمن معلومات شخصية مثل (الاسم والعمر وأصل العائلة ووحدة الجيش).

وكشفت القناة 12 العبرية عن حالة الهلع، التي تنتاب جنود الاحتلال من الحساب، وخاصة أنهم لا يعرفون كيف توصل تتبع جرائم جنود الاحتلال لحساباتهم وصورهم ومعلوماتهم الشخصية.

حساب بتويتر يتتبع جرائم جنود الاحتلال

يذكر أن حساب " Israel Genocide Tracker" تم إنشاءه في مايو 2024، على منصة "أكس"، تويتر سابقًا، واستقطب حوالي 135 ألف متابع، وكشف العديد من جنود الاحتلال الذي ارتكبوا جرائم داخل قطاع غزة، وساعد الحساب في تتبع هؤلاء الجنود، الذي أصبح بعضهم في عداد الضحايا بسبب الجرائم التي قاموا بها.

التتبع يصيب جنود الاحتلال بالذعر، فيتو

وكانت آخر تغريدة لحساب تتبع جنود الاحتلال عن "جندي الاحتلال الإسرائيلي ياجيل شناور، من أصل بيلاروسي، والذي خدم في كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي ونشر صورا تظهر الكتيبة وهي تستولي على مدرسة كقاعدة عسكرية بعد إخلاء الفلسطينيين النازحين قسرا من هناك أثناء الإبادة الجماعية في غزة."

كما ذكرت قناة 12 العبرية أن القائمين على الحساب إخفوا هويتهم، وللحساب هدفًا واحدًا فقط، وهو "العثور والكشف عن معلومات حول جنود الاحتلال الذين شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة"، حيث يركز الحساب على المنشورات التي يشير جنود الاحتلال لها عبر صفحاتهم، كما ناشروا فيها موقع تصويرها في قطاع غزة.

نشر التفاصيل الشخصية لجنود الاحتلال

ويقوم الحساب، أيضًا، بإجراء بحث عميق عن كل جندي ومجندة شاركوا بالحرب في قطاع غزة، ويقوم العاملون على الحساب بنشر تفاصيل شخصية عن الجنود والوحدة التي يعملون بها وكذلك معلومات عن أصولهم العائلية وهواياتهم.

وذكرت قناة 12 العبرية، حديث أحد جنود الاحتلال عبر عن مخاوفه فقال:" إنه خدم في قوات الاحتياط لجيش الاحتلال، الذي خدم عدة أشهر في غزة ونشر الحساب صورته، وأكد إنه شعر بالصدمة عندما رأى صورته تنتشر عبر عدة حسابات ومنها حساب " Israel Genocide Tracker"، مؤكدًا وصول رسائل له من قبل البعض تهدده بسبب ارتكابه إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

الرعب يحاصر جنود الاحتلال، فيتو



وقال جندي آخر:"إنه يشعر بالخوف من قيام زملاء له بالبحث عن اسمه عبر موقع جوجل فيعثروا على صورة له مع كتابات بأنه قاتل."، بسبب نشره مقطع فيديو وصورًا له، تثبت أن له علاقة بتدمير منازل مدنية فلسطينية بالقطاع.