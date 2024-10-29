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خارج الحدود

حدث أمني يهز إسرائيل، مقتل 3 جنود وضابط بجيش الاحتلال

مقتل جنود الاحتلال،
مقتل جنود الاحتلال، فيتو

كشفت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 4 جنود وضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة أمس، في حدث أمني وقع في قطاع غزة، ووُصف بـ "الصعب للغاية".

إصابة جندي بجروح خطيرة خلال المعارك شمال قطاع غزة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تحت بند سُمح بالنشر، مقتل ضابط و3 جنود إسرائيليين وإصابة جندي بجروح خطيرة خلال المعارك شمال قطاع غزة".

وأوضحت مصادر عبرية، أن تفجير مبنى بقوة عسكرية في شمالي قطاع غزة الليلة الماضية؛ تسبب بمقتل 4 جنود وضباط وإصابة آخرين بجراح خطيرة.

 74 قتيلًا في صفوف قوات جيش الإحتلال 

ووفقًا لآخر إحصائية اعترف بها الاحتلال "الإسرائيلي"، فقد سُجّل إحصائية 74 قتيلًا في صفوف قوات الجيش "الإسرائيلي" والمستوطنين وغيرهم منذ بداية شهر أكتوبر الجاري في مختلف جبهات القتال.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 389 على التّوالي من معركة طوفان الأقصى، دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التّوغل في قطاع غزة.

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غزة جيش الاحتلال الاحتلال لصعب للغاية

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