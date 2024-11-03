جولة تفقدية لمحافظ الشرقية بمستشفى القنايات المركزى

إختتم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جولته المفاجئة بمدينة القنايات لمتابعة سير إنتظام العمل بعدد من المنشآت الخدمية والمخابز والتعرف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين بزيارة مفاجئة لمستشفى القنايات المركزي بمحافظة الشرقية

متابعة سير العمل بالمستشفى

وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفى والوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضى والمترددين على المستشفى في حضور محمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد محمود رئيس مدينة القنايات والدكتور رجب الشربيني مدير إدارة ومدير مستشفى القنايات المركزي.

المحافظ بمستشفى القنايات المركزى -فيتو

الاضطلاع على دفتر الحضور والانصراف

إطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف للتأكد من إلتزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، موجهًا بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

متابعة قسم الاستقبال

حرص المحافظ على متابعة سير العمل بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى والمعني بتقديم خدمات الفحص والتشخيص ثم التحويل للقسم المناسب داخل المستشفى لإستكمال مرحلة العلاج

الاطمئنان من المرضى على مستوى الخدمة المؤداة لهم

وإطمأن المحافظ على الحالة الصحية لعدد من المرضى بالقسم واستفسر منهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم مؤكدًا أن صحة المواطن تأتي على أولويات أجندة العمل التنفيذي ونسعى جاهدين للوصول المجتمع صحي آمن وسليم يشارك في بناء وتنمية الوطن.

تفقد المحافظ صيدلية الاستقبال والطوارئ

كما تفقد المحافظ الصيدلية بقسم الإستقبال والطوارئ واستفسر من الصيدلانية عن مدى توافر الأدوية والأمصال مشددًا على ضرورة التأكد من حفظها بطريقة آمنه مع إجراء المراجعة الدورية لتواريخ الصلاحية المدون عليها وإطمأن من مدير المستشفى على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية وصرفها للحالات المرضية وتقديم خدمة طبية لائقة لهم.

اطمأن على المرضى وكذلك الاطفال ووحدة الغسيل الكلوى

كما تفقد قسم عناية القلب والتي تضم 13 سرير عناية واطمأن عالي الحالة الصحية للمرضي وكذلك قسم الأطفال ووحدة الغسيل الكلوي الجديدة والتي تضم 36 ماكينة غسيل مؤكدًا على مدير إدارة المستشفى بإستمرار إجراء أعمال الصيانة للأجهزة المستخدمة بصفة منتظمة حفاظًا على أرواح المرضي متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

عناية الاطفال ناقصى الوزن (المبتسرين )

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمستشفى القنايات المركزي تفقد وحدة عناية الأطفال والتي تضم 10 أسرة وكذلك وحدة المبتسرين والتي تضم 21 حضانة تستقبل كافة حالات الأطفال من وزن 500 جم غير مكتملي النمو لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم لحين وصولهم للوزن والنمو الطبيعي وعودتهم لذويهم بسلام.

المحافظ التقى مع مجموعة من المرضى

إلتقى محافظ الشرقية بعدد من المرضي وذويهم واستفسر منهم عن مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم مؤكدًا أن صحة المواطنين على قائمة أولويات العمل للوصول لمجتمع صحي وخال من الأمراض.

تكليف رئيس المدينة بتوفير مقاعد انتظار للمرضى

كلف محافظ الشرقية رئيس مدينة القنايات بالتنسيق مع مدير إدارة المستشفى بإقامة مقاعد إنتظارواستراحات لائقة لأصحاب الأمراض المزمنة المترددين على المستشفى لصرف العلاج الخاص بهم.

توفير الاعتمادات المالية اللازمة للقطاع الصحى بالدولة

وفي نهاية زيارته للمستشفى أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتمامًا بتطوير القطاع الصحي وتسعى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تطوير الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى

الحفاظ على كافة الاجهزة الطبية بالمستشفيات

لافتًا إلى أهمية الحفاظ على كافة الأجهزة الطبية بالمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية وإجراء الصيانة اللازمة لها بصورة دورية لضمان استمراريتها في تقديم الخدمة للمرضى والمترددين عليها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ