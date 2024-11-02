شعبة الأثاث بالغرفة التجارية لمحافظة دمياط تكرم محافظ الشرقية

أهدى مسعد الرداد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب أول رئيس شعبة الأثاث بمحافظة دمياط بالإنابة عن المهندس محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط درعًا تذكاريًا لمحافظ الشرقية.

وذلك تقديرًا لدعمه ورعايته لمعرض أوكازيون دمياط، الذي أقيم بالتعاون بين الغرفتين التجاريتين بالشرقية ودمياط ، بشارع طلبة عويضة امتداد طريق صلاح سالم بمدينة الزقازيق خلال شهر أكتوبر الماضي، ولما حققه من نجاح باهر وإقبال غير مسبوق من أبناء المحافظة لشراء الأثاث المنزلي

نائب رئيس الغرفة التجارية

وذلك في حضور الدكتور وديع إنطوان نائب ثان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية وأسامة أحمد الزيات بشعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط.

وأكد محافظ الشرقية على دعمه وتشجيعه لإقامة مثل هذه المعارض والتي تساهم في تنشيط التبادل التجاري بين المحافظات وتوفر الجهد والوقت والمال على المواطنين فضلًا عن تشجيع شباب المصنعين والترويج للمنتجات المصرية

الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط

وثمن دور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط في التعاون مع المحافظة لإقامة المعرض معربًا عن تطلعه لتكرار تلك التجربة والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وإقبالا من المواطنين لشراء الأثاث المنزلي بأسعار مناسبة لهم.

ومن جانبهم قدم ممثلو شعبة الأثاث بالغرفة التجارية بدمياط الشكر لمحافظ الشرقية على الجهد المبذول في إقامة معرض أوكازيون دمياط، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وتشجيعًا لمنتجي الأثاث على تسويق منتجاتهم .

وديع إنطوان نائب ثان رئيس الغرفة التجارية

بينما ثمن الدكتور وديع انطوان نائب ثان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية مجهودات المحافظ ودعمه الدائم والمستمر لأنشطة الغرفة التجارية ولدعمه الكامل لتنمية المحافظة في مختلف المجالات والقطاعات، والتي تنعكس علي الارتقاء بمستوي الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.

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