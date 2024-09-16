الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفاصيل زيارة سفير جمهورية التشيك بالقاهرة وزوجته إلى الأقصر

أثناء الجولة الزيارة
أثناء الجولة الزيارة

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، إيفان جوكل سفير جمهورية التشيك بالقاهرة وزوجته، والوفد المرافق له، وتناول اللقاء الشئون المتعلقة بسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات السياحة والثقافة والتعليم وتبادل الخبرات بين الأقصر والتشيك.

جمهورية تشيك 


رحب محافظ الأقصر بالسفير التشيكي، وأكد على عمق العلاقات المصرية –التشيكية، كما تمنى للسفير طيب الإقامة بالأقصر والتمتع بالحضارة المصرية القديمة ومناظر الطبيعة الخلابة التي تتميز بها مدينة الأقصر، وأبدى الطرفان رغبتهما أن يكون هناك تبادل في الخبرات والثقافات بين البلدين.


كما أشار محافظ الأقصر إلى رغبته في زيادة عدد الغرف الفندقية والليالي السياحية، ودخول أنواع أخرى من السياحة ومنها السياحة الريفية وغيرها، لافتا إلى الاهتمام بتنمية الاستثمار الزراعي والصناعي.

انضمام الجمهورية التشيكية إلى الاتحاد الأوروبي


وجه السفير التشيكي الشكر لمحافظ الأقصر علي حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، مؤكدا أن الشعب التشيكي يطمح لزيارة الأقصر ومعرفة تاريخها العريق، وأشار السفير إلي إقامة معرض لإحياء الذكري الـ20 لانضمام الجمهورية التشيكية إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بمكتبة مصر العامة بالأقصر، بدءا من اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري ويستمر لمدة اسبوعين.

وأعرب السفير التشيكي عن ترحيبه بالتعاون مع جامعة الأقصر، وأشاد بالتطورات التي تشهدها الجامعة على كافة المستويات، مؤكدًا إستعداد بلاده لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعات التشيكية، والمصرية، وأن تضم جامعة الأقصر فصلا لتعليم اللغة التشيكية.

وفي نهاية اللقاء، تبادل محافظ الأقصر والسفير التشيكي الهدايا التذكارية المعبرة عن الأقصر والتشيك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر السفير التشيكي بالقاهرة محافظ الأقصر ​الاتحاد الاوروبي جامعة الاقصر السياحة

مواد متعلقة

241 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة خلال العام الجارى بقنا

محافظ الأقصر يتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة وأحد المخابز البلدية (صور)

سكرتير عام الأقصر يبحث مطالب المواطنين باليوم المفتوح (صور)

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

بعد إخلاء سبيل اللاعب، مرتضى منصور يوجه رسالة لأسرة ضحية أحمد فتوح

منطوق قرار جنايات مطروح بإخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الأفريقي بعد إخلاء سبيله بكفالة

سيراميكا كليوباترا يحصل علي خدمات لاعب الأهلي علي سبيل الإعارة

ads

منوعات

المزيد

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلى اليوم الإثنين في الأسواق

مواصفات سيارات هيونداي 2025 بعد طرحها في مصر

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الموز يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاءً في عهد الملك عبد الله الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم عدد الأيام التي كان يحتفل بها النبي بمولده في شهر ربيع الأول؟ الإفتاء تجيب

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

المزيد
الجريدة الرسمية