تفاصيل زيارة سفير جمهورية التشيك بالقاهرة وزوجته إلى الأقصر

استقبل المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، إيفان جوكل سفير جمهورية التشيك بالقاهرة وزوجته، والوفد المرافق له، وتناول اللقاء الشئون المتعلقة بسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات السياحة والثقافة والتعليم وتبادل الخبرات بين الأقصر والتشيك.

جمهورية تشيك



رحب محافظ الأقصر بالسفير التشيكي، وأكد على عمق العلاقات المصرية –التشيكية، كما تمنى للسفير طيب الإقامة بالأقصر والتمتع بالحضارة المصرية القديمة ومناظر الطبيعة الخلابة التي تتميز بها مدينة الأقصر، وأبدى الطرفان رغبتهما أن يكون هناك تبادل في الخبرات والثقافات بين البلدين.



كما أشار محافظ الأقصر إلى رغبته في زيادة عدد الغرف الفندقية والليالي السياحية، ودخول أنواع أخرى من السياحة ومنها السياحة الريفية وغيرها، لافتا إلى الاهتمام بتنمية الاستثمار الزراعي والصناعي.

انضمام الجمهورية التشيكية إلى الاتحاد الأوروبي



وجه السفير التشيكي الشكر لمحافظ الأقصر علي حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، مؤكدا أن الشعب التشيكي يطمح لزيارة الأقصر ومعرفة تاريخها العريق، وأشار السفير إلي إقامة معرض لإحياء الذكري الـ20 لانضمام الجمهورية التشيكية إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بمكتبة مصر العامة بالأقصر، بدءا من اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر الجاري ويستمر لمدة اسبوعين.

وأعرب السفير التشيكي عن ترحيبه بالتعاون مع جامعة الأقصر، وأشاد بالتطورات التي تشهدها الجامعة على كافة المستويات، مؤكدًا إستعداد بلاده لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجامعات التشيكية، والمصرية، وأن تضم جامعة الأقصر فصلا لتعليم اللغة التشيكية.

وفي نهاية اللقاء، تبادل محافظ الأقصر والسفير التشيكي الهدايا التذكارية المعبرة عن الأقصر والتشيك.

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