إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة في معارك شمال غزة

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الأحد، أن ضابط في الكتيبة 601 أصيب بجراح خطيرة خلال معارك شمالي قطاع غزة.

مقتل جنديين إسرائيليين في غزة

وبالأمس السبت، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، بمقتل عسكريين اثنين وإصابة ثالث بجروح خطرة من لواء جفعاتي في معارك شمال قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال في شمال غزة اليوم

و أعلن مركز زيف الطبي الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، أنه استقبل 10 إصابات في صفوف جيش الاحتلال اليوم جراء القتال في الجبهة الشمالية مع لبنان.

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