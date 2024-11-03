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جهاز أكتوبر الجديدة ينفذ عددًا من قرارات إزالة لمخالفات البناء بمنطقة "ابني بيتك"

إزالة المخالفات،
إزالة المخالفات، فيتو

شن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، برئاسة المهندس محمد عبد المقصود، حملة بالتعاون مع شرطة التعمير أسفرت عن تنفيذ 11 قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة في المساحات المخصصة بين المباني (الردود) بمنطقة "ابني بيتك"- السادسة.

الحفاظ على الطابع العمراني المناسب بالمجتمعات الجديدة

وأوضح رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن الحملة جاءت في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتصدي لجميع أنواع المخالفات والحفاظ على الطابع العمراني المناسب بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال الحملة، أكد المهندس محمد عبد المقصود، مواصلة الجهاز للتصدي بكل حزم لأي مخالفات، داعيًا المواطنين إلى الحفاظ على مدينتهم الجديدة والالتزام بالقوانين للحفاظ على المظهر الحضاري في المدينة.

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق

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