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10 نوفمبر، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بمدينة غرب قنا

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة غرب قنا الجديدة، سيبدأ يوم الأحد ١٠ نوفمبر المقبل، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بالحي المتميز، المجاورة الرابعة، وذلك في مواعيد محددة، والسابق طرحها على موقع مسكن في الفترة من 1/4/2024: 30/5/2024.

وأوضح المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة غرب قنا، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 37: 57، يوم الأحد 10/11/2024، والقطع من 58: 78، يوم الإثنين 11/11/2024، والقطع من 79: 95، يوم الثلاثاء 12/11/2023، وتم تخصيص يوم الأربعاء 13/11/2024 للعملاء الذين تخلفوا عن موعد الاستلام.
وأضاف رئيس جهاز مدينة غرب قنا، أنه سيتم إرسال خطابات للعملاء المخصص لهم قطع الأراضي بمواعيد الاستلام المحددة، متضمنة المستندات المطلوبة لاستلام قطع الأراضي.

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