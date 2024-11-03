حملة بإزالة 600 طن مخلفات بشبرا الخيمة
قامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية اليوم بمتابعة منظومة القمامة ورفع التراكمات من شوارع ( ١٣٥ - ١٥ مايو- ملف زين وأبو الهناء- وعزبة رستم قهوة شرف ) وأكدت على سرعه إزاله تراكمات القمامة من الشوارع، فى إطار الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع كافة التراكمات والمخلفات الصلبة والحرص على سلامة وصحة المواطنين، وبناءً على تعليمات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.
نائبة محافظ القليوبية تقوم بحملة نظافة
وأكدت "نائبة محافظ القليوبية على أن توفير بيئة نظيفة للمواطن تعتبر حقا أصيلا له.
أسفرت الحملة عن إزالة عدد ٦٠٠ طن مخلفات قمامة ورفع الاشغالات جاء ذلك بحضور محمد على نائب رئيس حى شرق ومسئولى شركة نهضة مصر القائمة على منظومة النظافة ومديري والإشغالات والنظافة بالحى.
وأوضحت " ريان" أن هذه الجولة تأتى ضمن المرور الميدانى الذي تقوم به لمنظومة النظافة، مشيرة إلى أنها شددت على أهميه سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزالة كافة تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.
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