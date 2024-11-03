فريق طبى بالسنبلاوين ينجح فى استئصال ورم بالعصب الزندى

اعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية ان فريق طبى بمستشفى السنبلاوين نجح فى استئصال ورم عصبى داخل الياف العصب الزندى باستخدام الميكروسكوب الجراحي مع المحافظة على الياف العصب الزندى.

الاستئصال الكامل للورم بتعاون بين فريقى جراحة الاورام

وأضاف وكيل الوزارة انه تم الاستئصال الكامل للورم بتعاون بين فريقى جراحة الاورام وجراحة المخ والاعصاب.

أقسام الجراحات التخصصيه تعمل علي قدم وساق

بدوره أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أقسام الجراحات التخصصيه تعمل علي قدم وساق ونختار منها بعض العمليات للعرض والتوثيق

وأعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره للفريق الطبى ولادارة مستشفى السنبلاوين متمنيا لهم دوام النجاح

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