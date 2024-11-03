بالأسماء، إصابة 6 أشخاص بحادث على طريق المنصورة - دمياط في الدقهلية

شهد طريق المنصورة دمياط الشرقي في محافظة الدقهلية إصابة 6 اشخاص بإصابات متفرقة اثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي في الرصيف أمام بنزينة جديله.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي في الرصيف على طريق المنصورة دمياط الشرقي أمام بنزينة جديلة.

أسماء المصابين في الحادث

انتقل ضباط المباحث وسيارات اسعاف الى مكان البلاغ وتبين إصابة 6 أشخاص وهم

إبراهيم عبدالله المرسى السيد 65 عامًا، مقيم توريل القديمه بالمنصورة، وإصابته بنزيف بالصدر.

أحمد عبد الله المرسي السيد 60 عامًا، مقيم توريل -المنصورة، وإصابته كسر بالساق اليسرى.

عبد الرحمن إبراهيم عبد الله 31 عامًا، مقيم توريل المنصورة.

عمر إبراهيم عبد الله المرسي 27 عامًا، مقيم توريل القديمه بالمنصورة، مصاب بجروح وسحجات متفرقة.

محمد محمد شحاته بدوي 19 عامًا، مقيم مدينة مبارك المنصورة، ومصاب بكسر بالساق اليسرى

وإصابته بنزيف بالصدر.

أمير محمد السعيد الجنيدى 19 عامًا، مقيم عزبة الشال بالمنصورة ومصاب بكسر بالقدم اليسرى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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