"تدوير مخلفات البيئة" ورشة عمل فنية بمراكز شباب الدقهلية (صور)

شهدت مراكز شباب بني عبيد في محافظة الدقهلية ورشة عمل فنية لتدوير مخلفات البيئة بشعبة نادي المناخ والبيئة.

وورشة عمل حول إعادة تدوير المخلفات البيئية

جاء ذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وورشة عمل حول إعادة تدوير المخلفات البيئية

ونفذت شعبة أندية المناخ والبيئة بمركز شباب ميت سويد التابع لإدارة شباب بني عبيد اليوم السبت وورشة عمل حول إعادة تدوير المخلفات البيئية وكيفية الاستفادة منها بأعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

والفعاليات بإشراف ميادة سويلم مسئول ومتابع شعبة المناخ والبيئة بالمديرية، وغاده علي عبد الخالق رئيس قسم تنميه النشىء بالإدارة، وحضور ابراهيم عمريه المدير التفيذي لمركز الشباب، وعبد الفتاح سلامه، وآية محمود مدربة الشعبة، والهيكل التنفيذي لمركز الشباب.

اعمية إعادة تدوير المخلفات

الجدير بالذكر أن فكرة إعادة تدوير المخلفات تنطوى على فوائد عدة أهمها تقليص التلوث البيئي، وما يتبعه من تراجع الأمراض والحفاظ على صحة البشر وزيادة معدلات الإنتاج، وكذلك خفض الضغط على الموارد الطبيعية بإبطاء معدلات استنزافها، لأن التدوير كمثال يقلص الحاجة إلى قطع الأشجار لصناعة الورق وغيره،تنفذ هذه التدريبات استعدادًا للمسابقات القومية والمحلية للإدارة العامة لتنمية النشء.



يأتي التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وتحت إشراف محمد سعد مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، محمد زكي مدير عام إدارة شباب بني عبيد.

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