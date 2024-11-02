السبت 02 نوفمبر 2024
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تضامن الدقهلية تنظم ورشة عمل تدربية لتعليم تنسيق الزهور بمركز بني عبيد

ورشة تدريبية، فيتو
ورشة تدريبية، فيتو

نظمت المؤسسة المصرية للتدريب والتطوير والتنمية ومؤسسة  خيرية بكفر ميت فارس  ورشة عمل تدريبية لتعليم تنسيق الزهور،على مدار يومين، وذلك تحت إشراف مديرية تضامن الدقهلية.

افتتحت الورشة بالتعريف بأهدافها، تلا ذلك شرح مبسط عن طرق تغليف الزهور وإخراجها بشكل بسيط وجذاب.

مسابقة ترفيهية وتصميم أغلفة بشكل متنوع

حاول المشاركون في الورشة تصميم أغلفة بشكل متنوع وتطبيق ما تم شرحه، وتم خلال الورشة إجراء مسابقات ترفيهية مثل أجمل تصميم  وغيرها، لتشجيع المشاركين على العمل بإتقان وجهد أكبر.

تدريب المشاركين على طرق مختلفة لتنفيذ ربطات وطرق تغليف الورد 

كما تم تدريب المشاركين على طرق مختلفة لتنفيذ ربطات وطرق تغليف الورد بأشكال متعددة، التي يمكن أن ترضي كافة أذواق المجتمع، وتم تسليم الزهور للمشاركين لتطبيق عمل وتنسيق الباقات. 

فتح باب النقاش لمناقشة كافة الاستفسارات

واختتمت الورشة بفتح باب النقاش لمناقشة كافة استفسارات المشاركين والإجابة عن الأسئلة التي تدور حول هذا الموضوع.

وتأتي تلك الفعاليات والأنشطة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي واشراف ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة "مدير تضامن الدقهلية "

وذلك في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الانسان "، وفي اطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز التمكين الاقتصادي لفئة الشباب وخلق فرص عمل جديدة وتنمية المهارات بالطرق الجديدة التي تتماشى مع سوق العمل.

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