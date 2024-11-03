إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالإسماعيلية
أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو بين نزلة الرياح ونزلة الكيلو 11 اتجاه القاهرة.
تلقى اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ عن انقلاب سيارة ربع نقل تحمل أرقام “ر ود 4853”، علي محور 30 يونيو بين نزلة الرياح ونزلة الكيلو 11 اتجاه القاهرة.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف المحافظة بـ 8 سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفي أبوخليفة للطوارئ لتلقي الإسعافات اللازمة.
تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.
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