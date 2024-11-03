الأحد 03 نوفمبر 2024
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حوادث

قرارات النيابة في إصابة 12 شخص بضيق تنفس داخل مصنع بسكويت بأكتوبر

سيارة اسعاف، فيتو
سيارة اسعاف، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في حدوث حالات ضيق تنفس لعمال مصنع بسكويت بمدينة السادس من أكتوبر أسفر عن  إصابة 12 شخص.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

استنشاق النشادر يتسبب في نقل فتيات من مصنع بسكويت للمستشفى


واستقبل مستشفى أكتوبر المركزي الفتيات المصابات، وقد خضعن للفحص الطبي الأولي، وتلقين الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع حالاتهن، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة لهن.

 

وجاء بيان المصابات على النحو التالي:

 

إسراء رمضان، 15 سنة، إيمان عبدالله، 14 سنة، فرح محمود، 17 سنة، مريم عادل، 18 سنة، اسماء نادي، 15 سنة، أمل محمد، 15 سنة، منة صالح، 18 سنة، شروق عمرو، 17 سنة، ندا رضا، 15 سنة.

 

التحريات الأولية بينت سقوط إصابات نتيجة استنشاق النشادر داخل مصنع الروضة للبسكويت، ونقلهم بأتوبيس المصنع إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

 

رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه ضباطه بفحص الواقعة والانتقال إلى المصنع محل الواقعة وسماع أقوال القائمين على إدارته.

 

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نيابة الجيزة السادس من أكتوبر مباحث قطاع أكتوبر

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