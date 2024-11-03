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ثقافة وفنون

بـ 7 ملايين دولار، سيدني سويني من أعلى الممثلات أجرًا في هوليوود

سيدني سويني، فيتو
سيدني سويني، فيتو

 سيدني سويني، كشفت صحيفة 'The Hollywood Reporter'، أن الممثلة الشابة سيدني سويني، تعد الآن  واحدة من أعلى الممثلات أجرًا في جيلها.

وأوضحت الصحيفة أن سيدني، ستحصل علي 7 ملايين دولار، كآجر لفيلمها القادم، الذي يحمل عنوان THE HOUSEMAID.

Sydney Sweeney se vuelve realista sobre la fama y las finanzas - Entretenimiento
Sydney Sweeney se vuelve realista sobre la fama y las finanzas - Entretenimiento
Euphoria' Star Sydney Sweeney To Lead Feature 'Silver Star'

فيلم  THE HOUSEMAID، تدور أحداثه حول امرأة شابة تصبح خادمة منزلية لزوجين ثريين، وتكتشف أسرارا خطيرة عن العائلة.

آخر أعمال سيدني سويني

 يذكر أن شبكة نتفليكس طرحت مؤخرًا، آخر أفلام سيدني سويني، ANYONE BUT YOU، للمشاهدة عبر منصتها، وذلك بعد رفعه من صالات السينما، وتحقيقه إيرادات وصلت لـ 212 مليون دولار أمريكي، عن ميزانية بلغت 25 مليون دولار فقط.

 

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