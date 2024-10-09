الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

سيدني سويني وأماندا سيفريد يجتمعان في فيلم The Housemaid

سيدني سويني وأماندا
سيدني سويني وأماندا سيفريد، فيتو

 سيدني سويني، وقع الاختيار علي كلا من الممثلة الشابة سيدني سويني، وأماندا سيفريد، للعب دور البطولة في فيلم الإثارة والغموض The Housemaid.

فيلم The Housemaid، سيكون  من إخراج بول فيج، وتدور أحداثه حول امرأة شابة تكافح للبدء من جديد، وتصبح خادمة منزلية لزوجين ثريين، ولكنها سرعان ما تكتشف، أن أسرار العائلة أكثر خطورة من أسرارها الخاصة.

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آخر أعمال سيدني سويني

 يذكر أن شبكة نتفليكس طرحت مؤخرًا، آخر أفلام سيدني سويني، ANYONE BUT YOU، للمشاهدة عبر منصتها، وذلك بعد رفعه من صالات السينما، وتحقيقه إيرادات وصلت لـ 212 مليون دولار أمريكي، عن ميزانية بلغت 25 مليون دولار فقط.

 

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فيلم Housemaid سيدني سويني Housemaid اماندا Housemaid

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