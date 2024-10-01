والد سيدني سويني يغادر العرض الخاص لفيلمها باكيا بسبب مشهد جنسي

سيدني سويني ، كشف تقرير لموقع LAD Bible، أن والد الممثلة الشابة الشهيرة، سيدني سويني، غادر العرض الخاص لفيلم "Immaculate"، وهو يبكي بعد مشاهدته لابنته في مشهد جنسي، خلال أحداث الفيلم.

آخر أعمال سيدني سويني

يذكر أن شبكة نتفليكس طرحت مؤخرًا، آخر أفلام سيدني سويني، ANYONE BUT YOU، للمشاهدة عبر منصتها، وذلك بعد رفعه من صالات السينما، وتحقيقه إيرادات وصلت لـ 212 مليون دولار أمريكي، عن ميزانية بلغت 25 مليون دولار فقط.