أسباب وأعراض اعتلال عضلة القلب وأنواعه

اعتلال عضلة القلب هو مرض تقدمي يصيب عضلة القلب أو عضلة القلب، وفي معظم الحالات تضعف عضلة القلب وتصبح غير قادرة على ضخ الدم إلى بقية الجسم كما ينبغي.

ويوجد العديد من أنواع اعتلال عضلة القلب المختلفة، والتي تسببها مجموعة من العوامل، من مرض القلب التاجي إلى بعض الأدوية، ويمكن أن يؤدي اعتلال عضلة القلب إلى عدم انتظام ضربات القلب أو فشل القلب أو مضاعفات أخرى، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أنواع اعتلال عضلة القلب

اعتلال عضلة القلب بشكل عام أربعة أنواع:

اعتلال عضلة القلب المتوسع، ويحدث اعتلال عضلة القلب المتوسع، والذي يُطلق عليه أحيانًا "القلب المتضخم"، عندما تتضخم عضلة القلب أو تتوسع وقد تكون ضعيفة جدًا بحيث لا تضخ الدم بكفاءة، ويمكن أن يرثه المريض، أو يمكن أن يكون نتيجة لمرض الشريان التاجي، وهو النوع الأكثر شيوعًا من اعتلال عضلة القلب.

اعتلال عضلة القلب الضخامي، والذي يُعتقد أنه وراثي، يحدث عندما تتكاثف جدران القلب وتمنع الدم من التدفق عبر القلب، ويؤدي هذا إلى تصلب القلب ويزيد من خطر حدوث مشاكل كهربائية، ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم طويل الأمد أو الشيخوخة أو مرض السكري أو مرض الغدة الدرقية أيضًا إلى أنواع مكتسبة من اعتلال عضلة القلب المرتبط بارتفاع ضغط الدم، وفي بعض الحالات يكون السبب غير معروف.

خلل تنسج البطين الأيمن الناتج عن عدم انتظام ضربات القلب (ARVD)، وهذا شكل نادر جدًا من اعتلال عضلة القلب، ولكنه السبب الرئيسي للوفاة المفاجئة لدى الرياضيين الشباب، وفي هذا النوع من اعتلال عضلة القلب الوراثي، تحل الدهون والأنسجة الليفية الزائدة محل عضلة البطين الأيمن، ويتسبب هذا في حدوث إيقاعات قلب غير طبيعية واضطرابات في وظيفة البطين الأيمن.

اعتلال عضلة القلب التقييدي ، ويحدث اعتلال عضلة القلب التقييدي عندما يتصلب البطينان ولا يمكنهما الاسترخاء بدرجة كافية لملء الدم، ويُعتقد أن أمراض القلب وتندب القلب وتراكم الأميلويد في القلب، والتي تحدث غالبًا بعد عملية زرع القلب، من الأسباب المحتملة.

أعراض اعتلال عضلة القلب

تميل أعراض جميع أنواع اعتلال عضلة القلب إلى التشابه، وفي جميع الحالات لا يستطيع القلب ضخ الدم بشكل كافٍ إلى أنسجة وأعضاء الجسم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى أعراض مثل:

ضعف عام وإرهاق

ضيق في التنفس، وخاصة أثناء بذل المجهود أو التمرين

الدوار

ألم في الصدر

خفقان القلب

نوبات إغماء

ارتفاع ضغط الدم

انتفاخ البطن

السعال عند الاستلقاء

الوذمة أو التورم في القدم أو الكاحلين أو الساقين أو أجزاء أخرى من الجسم

أسباب اعتلال عضلة القلب

غالبًا ما يكون سبب اعتلال عضلة القلب غير معروف، في حالات أخرى، يمكن أن يكون السبب موروثًا أو مكتسبًا، مثل:

مرض الشريان التاجي

تلف أنسجة القلب بسبب نوبة قلبية

التهابات في عضلة القلب

عوامل الخطر لاعتلال عضلة القلب

يمكن أن يؤثر اعتلال عضلة القلب على الأشخاص من جميع الأعمار، وتشمل عوامل الخطر الرئيسية ما يلي:

تاريخ عائلي للإصابة باعتلال عضلة القلب أو السكتة القلبية المفاجئة أو قصور القلب

مرض الشريان التاجي

ارتفاع ضغط الدم المزمن (طويل الأمد)

تلف القلب بسبب نوبة قلبية

الالتهابات التي تسبب التهاب القلب

اضطرابات صمام القلب

عدوى كوفيد-19

مرض السكري

السمنة

مرض الغدة الدرقية

اضطراب تعاطي الكحول

داء الساركويد

داء ترسب الأصبغة الدموية

الداء النشواني

اضطرابات النسيج الضام

استخدام الكوكايين أو الأمفيتامينات

بعض أنواع أدوية السرطان

التعرض للسموم، مثل السموم أو المعادن الثقيلة

ويمكن أن يزيد فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجات فيروس نقص المناعة البشرية أيضًا من خطر الإصابة باعتلال عضلة القلب، ويمكن أن يزيد فيروس نقص المناعة البشرية من خطر الإصابة بقصور القلب واعتلال عضلة القلب المتوسع، على وجه الخصوص.