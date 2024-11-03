الأحد 03 نوفمبر 2024
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اقتصاد

تصل لـ 75%، عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء 2024

تخفيضات الجمعة البيضاء
تخفيضات الجمعة البيضاء 2024، فيتو

تستعد المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية ليوم الجمعة البيضاء «البلاك فراي داي» التي تحل هذا العام يوم 29 نوفمبر الجاري، وهي الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر الذي يعد أحد المواسم التي يقبل المستهلكين خلالها على الاستفادة من الخصومات المقدمة.

عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء 2024 تصل لـ 75% 

وبدأت المحال التجارية والمتاجر الإلكترونية إعلان العروض والخصومات خلال يوم الجمعة البيضاء 2024، وتبدأ عروض الجمعة البيضاء من 7% وحتى 75 % هذا العام.

أبرز عروض الجمعة البيضاء 2024

ومن أبرز عروض الجمعة البيضاء 2024، خصومات على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والمفروشات والملابس؛ فضلًا عن الإكسسوارات والشنط والأحذية والمنتجات الجلدية، إضافة إلى مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة والجسم.

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تخفيضات الجمعة البيضاء 2024، فيتو

40% تخفيضات الجمعة البيضاء على الملابس الجديدة

وأعلنت عدد من محال الملابس الشهيرة من العلامات التجارية الكبيرة «البراند» خصومات الجمعة البيضاء 2024 على «الكوليكشن الجديد» أو تشكيلات الملابس الجديدة في الموسم الشتوي، وتراوحت الخصومات من 30 إلى 40%.

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تخفيضات الجمعة البيضاء 2024، فيتو

18% تخفيضات على الهواتف المحمولة

وبالنسبة للعروض والخصومات على أجهزة الهاتف المحمول ضمن الجمعة البيضاء فوصلت لـ 18% على بعض أنواع الهواتف.

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تخفيضات الجمعة البيضاء 2024، فيتو

تصل لـ 65% عروض الجمعة البيضاء على الساعات الذكية

 وتضمنت عروض الجمعة البيضاء 2024 أيضًا تخفيضات تتراوح ما بين 28 و65% على الساعات الذكية.

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احذر التسوق خلال موسم الجمعة البيضاء دون اتباع هذه النصائح

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مع انطلاق الجمعة البيضاء، حماية المستهلك يُحذر من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية، يطالب التُجار الالتزام بالقانون، وغرفة عمليات لتلقي الشكاوى

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