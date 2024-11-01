مع انطلاق الجمعة البيضاء، حماية المستهلك يُحذر من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية، يطالب التُجار الالتزام بالقانون، وغرفة عمليات لتلقي الشكاوى

الجمعة البيضاء، طالب جهاز حماية المستهلك المستهلكين من عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة وعدم التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المٌعتمدة من الصفحات المنتشرة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت.

يآتي ذلك إنطلاقا من الدور الرقابي والتوعوي لجهاز حماية المستهلك، وفي إطار حرص الجهاز على تنظيم المُعاملات التجارية، لا سيما فيما يتعلق بالمعاملات التجارية الإلكترونية،، وبالتزامن مع بدء موسم تخفيضات الجمعة البيضاء طوال شهر نوفمبر، وفي إطار ما يتم رصده ومُتابعته لكافة الأنشطة التجارية والشكاوي الواردة من المستهلكين في هذا الشأن.

وقال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، بضرورة تعامل المستهلكين مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المُعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية.

نصائح جهاز حماية المستهلك عند التسوق في موسم تخفيضات الجمعة البيضاء

ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك نصائح لجموع المُستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت،و ضرورة مراجعة الشروط الآتية لتفادي عمليات النصب والإحتيال، والتي جاءت كالآتي:

عدم الإشتراك في المسابقات الإ بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك وفقًا لقانون 181 لسنة 2018.

- توافر بيانات التاجر وتشمل الإسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الإستعمال.

ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلي الثمن ( الرسوم / الضرائب مصاريف الشحن ).

تاريخ التسليم ومكانه.

- أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.

بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.

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التسوق عبر موقع آمن Secure website يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.

ضرورة الإحتفاظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها من خلال المنصات الإلكترونية،وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه.

السجيني: إدارة لرصد الإعلانات المضللة في موسم الجمعة البيضاء

وقال " السجيني " ، أننا لدينا " إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي" ، والتي تقوم بمتابعة دورية ورصد لكافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الإجتماعي، وتلقي الشكاوي من المواطنين في هذا الشأن والبدء في التحقيق في الشكاوي الخاصة بالشراء عن بعد.

رئيس حماية المستهلك: 2 مليون جنية عقوبة الإعلانات المضللة في موسم الجمعة البيضاء

وأهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين، بضرورة الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية موضحا بها كافة بيانات السلعة وخصائصها، والإلتزام بالإعلان عن تخفيضات حقيقية، والإلتزام بسياسة الإستبدال والإسترجاع الموضحة في القانون،وعدم الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل، لافتًا إلي أنه في حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مُضللة أو سلوك خادع للمستهلك، يستم تطبيق أحكام القانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة وتوقيع الغرامات والتي تصل العقوبة لمليوني جنيه.

إطلاق حملات توعوية بحقوقهم في موسم تخفيضات الجمعة البيضاء

ويبدأ جهاز حماية المستهلك الجهاز، اليوم الجمعة، بإطلاق حملات توعوية، لتوعية المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز في حالة وجود شكوي أو بلاغات في موسم تخفيضات الجمعة البيضاء.

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن إتاحة العديد من الوسائل، لتلقي الشكاوي والبلاغات بشأن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة وذلك من خلال الوسائل التالية:

- الإتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي.

- ارسال الشكوي عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي - ابل ستور.

- ارسال الشكوي عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/

- ارسال الشكوي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز: https://cpa.gov.eg/ar-eg/

- ارسال الشكوي عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري "

- التوجه إلي مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.