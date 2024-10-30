الأربعاء 30 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"حماية المستهلك" يحذر من الإعلانات المضللة والعروض الوهمية في الجمعة البيضاء

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
ads

حذر  جهاز حماية المستهلك المواطنين  من التوجه إلى المتاجر والمنصات الالكترونية  غير الموثوقة، وعدم الانخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية  التي توحي بوجود تخفيضات غير حقيقية، وذلك في  العروض الوهمية في الجمعة البيضاء. 

كما أهاب بجموع "التجار والموردين" ضرورة الالتزام بالقانون وجدية العروض المقدمة للمواطنين والالتزام بالإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده وأن يكون السعر شامل الضرائب، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون التي قد تصل إلى غرامة مليوني جنيه. 

وطالب  جهاز حماية المستهلك المواطنين بالتقدم بالشكاوى في أقرب وقت من المشكلة، مع التأكيد على وجود  المستندات الخاصة بالشكوى والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة، مؤكدا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية

 

شكاوى حماية المستهلك 

 

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن   طرق تلقي الشكاوي وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

 

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg 

 

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

 

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

 

6-  تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاعلان عن الأسعار الجمعة البيضاء العروض الوهمية المنصات الالكترونية

مواد متعلقة

وزير التموين: فرص استثمارية واعدة بمصر في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية

وزير التموين من الأردن: مصر نجحت في تحقيق الأمن الغذائي المستدام

الأكثر قراءة

أول رد من رئيس الوزراء بشأن الزيادات الجديدة في المرتبات والمعاشات

هل نشهد تعويما جديدا للجنيه الفترة المقبلة؟ الحكومة ترد

مشوفتوش تربية، التفاصيل الكاملة لواقعة قيام مديرة مدرسة بالمرج بضرب الطلاب بالشبشب

زاهي حواس يكشف مفاجأة بشأن كلب الهرم (فيديو)

الحكومة تكشف عن طلبها الرئيسي خلال اجتماعات وفد صندوق النقد الأسبوع المقبل

بعد الإفراج عن الثلاثي، ننفرد بتقرير مراقب مباراة الأزمة بين الزمالك وبيراميدز

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق غدا

تدخل عنيف، شاهد أول حالة طرد في الموسم الجديد من الدوري الممتاز

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية إلى 62 قتيلا

اكتشاف حشرة ذهبية عاشت قبل 450 مليون سنة

عيد الرعب، ماهو الهالوين ومتي يتم الاحتفال به؟

لحظة اختطاف امرأة بالشارع في وضح النهار تثير المخاوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 30/10/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاربعاء 30/10/2024

أسعار الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بثروة تقدر بـ 64 مليار دولار.. أغنى 6 أثرياء عرب حتى أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى الحرور، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة فاطر

تفسير حلم أكل الأرز في المنام وعلاقته بالاستقرار والسعادة الزوجية

رد قوي من خالد الجندي على مزاعم الملحدين حول غرق "جنود فرعون" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads