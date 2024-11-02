أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يفوز على سيراميكا بخماسية ويتصدر الدوري الممتاز.. تعرف على مدة غياب زيزو عن الزمالك.. ومحمد صلاح يحقق لقب الهداف الثامن في تاريخ الدوري الإنجليزي
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الأهلي يطالب اتحاد الكرة رسميا بإسناد منظومة التحكيم لخبير أجنبي
تقدم النادي الأهلي بطلب رسمي إلي اتحاد الكرة المصري لإسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي.
حسام حسن يجتمع مع جهازه المعاون لحسم قائمة بتسوانا وكاب فيردي
يجتمع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، خلال الأيام المقبلة، مع الجهاز المعاون لحسم قائمة الفراعنة استعدادًا لخوض مباراتي الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.
حارس ريال مدريد يقترب من الانضمام للدوري السعودي
الدوري السعودي،أفادت تقارير صحفية أن نادي أهلي جدة السعودي قرر تقديم عرض ضخم لحارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.
الأهلي يضرب سيراميكا كليوباترا 5-2 ويتصدر الدوري الممتاز (صور)
فاز فريق الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.
عماد متعب يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزاله
فجر عماد متعب نجم الأهلي السابق، مفاجأة بشأن تخطيطه لتنظيم مهرجان اعتزاله خلال الفترة المقبلة بمباراة تجمع الأهلي أمام برشلونة الإسباني.
غدا، الزمالك يواجه الشمس وديا لتجهيز البدلاء
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في الحادية عشرة والنصف صباح غد الأحد، أمام فريق الشمس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
محمد صلاح يتخطى فاولر ويحقق لقب الهداف الثامن في تاريخ الدوري الإنجليزي
أصبح محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الهداف التاريخي الثامن في تاريخ الدوري الإنجليزي بعد الهدف الذي سجله في شباك برايتون قبل قليل.
طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة زيزو وموعد عودته للمباريات
أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفحوصات التي خضع لها أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق أثبتت إصابته بمزق من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية، وسيحتاج لفترة راحة لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.
أول تعليق من اتحاد الكرة على مطالبة الأهلي إسناد لجنة الحكام لخبير أجنبي
علق مصدر داخل اتحاد الكرة، على البيان الذي أصدره النادي الأهلي يطالب فيه باسناد إدارة لجنة الحكام لخبير أجنبي.
إصابة محمد حمدي لاعب الزمالك بـ قطع في الغضروف وجزع في الرباط الخارجي
أعلن محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إصابته بـ قطع في غضروف وجزع في الرباط الخارجي.