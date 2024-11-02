الأهلي يطالب اتحاد الكرة رسميا بإسناد منظومة التحكيم لخبير أجنبي

تقدم النادي الأهلي بطلب رسمي إلي اتحاد الكرة المصري لإسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي.

وقال الأهلي في بيان له: إن النادي الأهلي أرسل خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه سرعة إسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، يملك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة، وهو الأمر الذي تم مناقشته في الاجتماع الذي جرى مع الأندية في 18 سبتمبر الماضي.

وأكمل إن الأهلي طالب أيضًا في بيانه بتوفير الأجواء الصحية التي تساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الأندية المتنافسة.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن البوادر التحكيمية التي شهدتها بعض المباريات في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعو للتفاؤل وتنذر بما هو قادم على حد تعبيره.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسيراميكا اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على إستاد السلام.

فيما أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض لقاء سيراميكا كليوباترا في افتتاح مباريات الفريق في بطولة الدوري.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يوسف أيمن -أكرم توفيق- رامي ربيعة - يحيى عطية الله

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور- كريم وليد نيدفيد -محمد عبد الله

خط الهجوم: حسين الشحات - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - وسام أبوعلي - سمير محمد

فيما استبعد كولر كلا من:

مصطفى مخلوف -ياسر ابراهيم -محمد هاني - أشرف داري -كريم فؤاد -علي معلول -محمود كهربا -مصطفى أبو الخير-كريم الدبيس

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تواجه الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في 10 مباريات بجميع المسابقات، حيث نجح خلالهم النادي الأهلي بالفوز في 8 لقاءات، كما حل التعادل في مواجهتين، بينما لم يتذوق سيراميكا طعم الانتصار خلال مبارياته مع المارد الأحمر.

1- الأهلي 2 -0 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

2- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2020-2021 ببطولة الدوري الممتاز.

3- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

4- الأهلي 4-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2021-2022 ببطولة الدوري الممتاز.

5- الأهلي 1-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

6- الأهلى 1-0 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2022-2023 ببطولة الدوري الممتاز.

7- الأهلى 2-1 سيراميكا كليوباترا الدور الأول للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري الممتاز.

8ـ الأهلي 1ـ0 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2022-2023

9- الأهلي 4-1 سيراميكا كليوباترا الدور الثاني للموسم 2023-2024 ببطولة الدوري الممتاز.

10ـ الأهلي 2ـ1 سيراميكا كليوباترا نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم 2023-2024