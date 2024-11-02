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رياضة

حسام حسن يجتمع مع جهازه المعاون لحسم قائمة بتسوانا وكاب فيردي

حسام حسن،فيتو
حسام حسن،فيتو

يجتمع حسام حسن المدير الفني  لمنتخب مصر الأول، خلال الأيام المقبلة، مع الجهاز المعاون لحسم قائمة الفراعنة استعدادًا لخوض مباراتي الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

ومع تأهل منتخب مصر رسميًّا لبطولة كأس الأمم الأفريقية يفكر حسام حسن في ضم عدة عناصر للفراعنة ولعل أبرزهم حسين الشحات وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر من الاهلي.


كما أن هناك اتجاه قوي لدى الجهاز الفني بعدم استدعاء محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني، ومحمد الشناوي حارس الأهلي، مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي.

 

ومن المقرر أن يعلن حسام حسن قائمة المنتخب يوم 8 نوفمبر.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر بأجندة نوفمبر


وينطلق معسكر منتخب مصر الوطني أحد يومي 9 أو 10 نوفمبر المقبلين، عقب انتهاء مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، خاصة أن الأجندة الدولية للفيفا ستنطلق يوم 11 نوفمبر.


موعد مباراة منتخب مصر القادمة 

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

 

 

 

منتخب كاب فيردي، فيتو
منتخب كاب فيردي، فيتو

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.


حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه

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