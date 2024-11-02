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رياضة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة زيزو وموعد عودته للمباريات

زيزو
زيزو

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفحوصات التي خضع لها أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق أثبتت إصابته بمزق من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية، وسيحتاج لفترة راحة لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

وفي نفس الوقت أوضح محمد أسامة أن الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد حمدي لاعب الفريق أثبتت إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب يحتاج لفترة علاج وتأهيل لمدة أسبوعين على أن يعود بعدها للمشاركة في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية.

وكان محمد حمدي وأحمد مصطفى زيزو تعرضا للإصابة في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت بالأمس على ستاد السلام في الجولة الأولى لمسابقة الدوري، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الأحد، استعدادًا للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات، اليوم  السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما  أمس  في مسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت  باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

 

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي فريق الزمالك مع نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل الموافق 8 نوفمبر في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش باستاد برج العرب في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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