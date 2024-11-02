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رياضة

عماد متعب يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزاله

عماد متعب
عماد متعب

فجر عماد متعب نجم الأهلي السابق، مفاجأة بشأن تخطيطه لتنظيم مهرجان اعتزاله خلال الفترة المقبلة بمباراة تجمع الأهلي أمام برشلونة الإسباني.

وقال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية: "كان من المفترض أن تقام مباراة اعتزالي بعد فترة كورونا، لكن الظروف لم تسمح بذلك، وإن شاء الله تتم على خير، كنت أريد أن أختتم مسيرتي في أجواء يكون بها المدرج ممتلئًا، لكن بعد استقبال الجماهير لي في مباراة الأهلي والعين، تحمست أكثر من البداية".

وأضاف: "الليلة، سأجري مكالمة مع خوان لابورتا رئيس برشلونة لإقامة مباراة اعتزالي بين الفريق الكاتلوني وبين الأهلي، وسنرى المواعيد المناسبة بالنسبة لهم وبالنسبة للنادي الأهلي".

وتابع: "لم أتواصل بعد مع الأهلي، وما زلت أنتظر الرد من برشلونة على المواعيد المناسبة، ثم سأتحدث مع الأهلي".

جماهير الأهلي توجه تحية خاصة لـ عماد متعب قبل مباراة العين

حرصت جماهير النادي الأهلي على توجيه تحية خاصة لـ عماد متعب لاعب الفريق ومنتخب مصر السابق وذلك قبل مباراة العين الإماراتي، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، كما حرص نجم الأهلي السابق على التوجه إلى الجماهير لتبادل التحية.  

وفاز الأهلي، على نظيره العين الإماراتي بثلاثية نظيفة على إستاد القاهرة الدولي، في دور الثمانية لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

استقبال خاص من جماهير الأهلي لـ عماد متعب (فيديو)

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