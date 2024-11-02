السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

مصدر أمني مسئول: حــماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من عودة إسرائيل لإطلاق النار

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مسئول قوله: إن حــماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.

حماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات

وأضاف المصدر الأمني:" انطلاق اجتماعات حركتي فتح وحــماس بالقاهرة بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي".

وتابع:" الاجتماعات شأن فلسطيني خالص، والجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق".

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حماس: نتعامل بإيجابية مع مقترحات وقف إطلاق النار

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حماس الاسري فتح غزة

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