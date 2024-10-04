9 طرق بسيطة للتخلص من نزلات البرد

الراحة وشرب السوائل والأدوية يمكن أن تساعد في التعافي من البرد، وقد تساعد العلاجات الأخرى، مثل فيتامين سي والزنك والمشروبات الحيوية، أيضًا في تخفيف الأعراض في وقت مبكر.

لا يوجد علاج حتى الآن لـنزلات البرد الشائعة، ولكن يمكن تقصير مدة المرض من خلال تجربة بعض المكملات الواعدة وممارسة الرعاية الذاتية الجيدة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

فيتامين سي

من غير المرجح أن يمنع تناول مكملات فيتامين سي نزلات البرد ومع ذلك، تظهر الدراسات أنه قد يقلل من مدة نزلات البرد ويجعلها أقل حدة

يمكنك الحصول على فيتامين سي من المكملات الغذائية أو الطعام.

الزنك

أشارت الأبحاث إلى أن أقراص الزنك قد تساعد على التغلب على نزلات البرد بشكل أسرع مما قد المعتاد، ففي المتوسط، تم تقليص مدة نزلات البرد بنسبة 33٪، مما قد يعني قبل يومين على الأقل.

شراب التوت الأسود

يعتبر التوت الأسود علاجًا تقليديًا يستخدم لمحاربة نزلات البرد في العديد من أنحاء العالم.

أظهرت الأبحاث أن هؤلاء الذين يناولوا مكملات التوت الأسود يقل بشكل كبير لديهم مدة نزلات البرد وشدتها مقارنة بمن تناولوا دواءً اخر.

عصير البنجر

نظرًا لأن عصير البنجر يحتوي على نسبة عالية من النترات الغذائية، فإنه يزيد من إنتاج الجسم لأكسيد النيتريك، مما قد يساعد في الحماية من التهابات الجهاز التنفسي.

التأمل

تقليل التوتر وتحسين الصحة العقلية من خلال التأمل المنتظم قد يساعد في الحماية من نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

البروبيوتيك

يمكن أن تؤثر صحة الأمعاء على جهاز المناعة، ووجد أحد الدراسات أن تناول مكملات البروبيوتيك اليومية لدى البالغين المعرضين للإصابة بنزلات البرد يقلل من عدد نزلات البرد وتكرار نزلات البرد التي أصيب بها المشاركون على مدى فترة ثلاث سنوات، كما استخدم المشاركون في مجموعة البروبيوتيك أدوية البرد بشكل أقل عندما كانوا مرضى.

تختلف البكتيريا البروبيوتيك من منتج إلى آخر، لذا من المهم التحقق من الملصق لمعرفة المنتج الذي يتم شرائه.

غسل الأنف

يساعد تنظيف الجيوب الأنفية بغسول الأنف في تخفيف أعراض نزلات البرد الشائعة، ويمكنك استخدام الأجهزة التي تشمل:

وعاء نيتي

رذاذ أنفي بمحلول ملحي بدون وصفة طبية

جهاز استنشاق

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرًا من استخدام مياه الصنبور لغسل الأنف، حيث يمكن أن تسبب الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في مياه الصنبور عدوى شديدة ومميتة محتملة، ويشيرون إلى أنه يجب استخدام:

ماء مقطر أو معقم

ماء الصنبور المغلي والمبرد

ماء مفلتر

الراحة

على الرغم من أنه قد يكون من المغري محاولة تعزيز الجهاز المناعي من خلال ممارسة الرياضة، فمن الأفضل على الأرجح الاسترخاء لفترة من الوقت، في الواقع إذا لم يحصل المريض على قسط كاف من النوم يوميًا، فقد يزيد ذلك من تعرضه للإصابة بنزلات البرد.

العسل

يحتوي العسل على مركبات قد تساعد في دعم وظائف المناعة، بما في ذلك المركبات المضادة للميكروبات.

إذا كان المريض بالغًا أو طفل يعاني من صعوبة في الحصول على نوم جيد للتغلب على نزلة برد، فجرب العسل، أحد أكثر العلاجات المعتمدة لعلاج أعراض البرد، وظهرت الأبحاث أن ملعقة من العسل قبل النوم يمكن أن تساعد الأطفال على النوم بشكل أفضل عن طريق تقليل السعال الليلي، كما يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق.

من المهم عدم إعطاء الرضع دون سن الـ 12 شهرًا العسل، لأنه يمكن أن يسبب التسمم الغذائي.