أخبار مصر اليوم: الأرصاد تكشف خريطة الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري.. 35% تراجعا بأعداد الركاب بمحطة مصر.. ومدبولي يحضر الاحتفال باليوبيل الذهبي لهندسة القاهرة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم السبت، الاحتفالية التي أقامتها كلية الهندسة بجامعة القاهرة باليوبيل الذهبي، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة؛ للاحتفاء بخريجيها للدفعات بين عامي 1969 و1973.



وشهدت الاحتفالية حضورًا واسع النطاق، شمل عددًا من كبار المسؤولين السابقين من المُكرمين اليوم ضمن خريجي الكلية للدفعات بين عامي ١٩٦٩ و١٩٧٣، في مقدمتهم رئيسا الوزراء الأسبقين، الدكتور أحمد نظيف، والمهندس إبراهيم محلب، وعدد من الوزراء والمحافظين السابقين، والرؤساء السابقين لجامعة القاهرة، هذا إلى جانب الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، عضو مجلس أمناء جامعة القاهرة، والدكتورة سحر عطية، أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، وعضو مجلس النواب، والدكتور حسام عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وجانب آخر من المسؤولين، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة، وخريجي الدفعات المُكرمة.

محافظ القاهرة يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى

أجرى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولة تفقدية مسائية لمتابعة أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمركز منارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير، فى إطار استعدادات استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12» في الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الجارى.

الأرصاد الجوية تكشف خريطة الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجاري

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس وخريطة الأمطار خلال الأسبوع الجاري.

قرار جديد من جامعة الأزهر بشأن متابعة مدينة الطالبات بالأقصر بعد حادث التسمم

أصدرت جامعة الأزهر قرارا عاجلا بعد أزمة واقعة التسمم التي شهدتها المدينة الجامعية للطالبات بكلية البنات الأزهرية في مدينة طيبة بمحافظة الأقصر.

35 % تراجعا بأعداد الركاب بمحطة مصر بعد تفعيل قرار منع قطارات الوجه القبلي

تراجعت أعداد الركاب بمحطة مصر بميدان رمسيس لأكثر من 35% من طاقة الركاب اليومية، وتراجع تكدس القطارات على الخطوط، بعد تفعيل قرار منع قطارات الصعيد من دخول محطة مصر للمرة الأولى منذ عقود.

"معلومات الوزراء" يرصد معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري بحلول 2026-2027

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري بحلول 2026-2027).

مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية والسكن البديل بالدويقة

بدأ الـدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم، جولة تفقدية بعدد من مشروعات صندوق التنمية الحضرية، استهلها بتفقد مشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية والسكن البديل بمنطقة شمال الحرفيين بالدويقة بمحافظة القاهرة، ورافقه كل من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

هيئة الإسعاف: إنقاذ شاب توقف قلبه جراء حادث موتوسيكل

كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن واقعة إنقاذ جديدة في سجلات الإسعاف المصري في أعماق صعيد مصر، من محافظة قنا، وتحديدًا من قرية العركى التابعة لمركز فرشوط.

وزير الكهرباء يبحث مع شركة هواوي توطين صناعة المهمات لكشف التلاعب في العدادات

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع جيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوى مصر والوفد المرافق له، لبحث توطين صناعة المهمات ووسائل الاتصال والتكامل بين العدادات لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك وتدعيم التعاون القائم في تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء لحساب الفقد.