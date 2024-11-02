"معلومات الوزراء" يرصد معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري بحلول 2026-2027

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري بحلول 2026-2027).

5.3 % معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري بحلول 2026/ 2027، مع توقعات بانخفاض معدل التضخم السنوي ليصبح؛ 11.4% في 2025/ 2026. وفقًا لرويترز. للمزيد من التفاصيل اطلع على هذا الإنفوجرافيك!