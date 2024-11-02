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"معلومات الوزراء" يرصد معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري بحلول 2026-2027

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري بحلول 2026-2027).

5.3 % معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري بحلول 2026/ 2027، مع توقعات بانخفاض معدل التضخم السنوي ليصبح؛ 11.4% في 2025/ 2026. وفقًا لرويترز. للمزيد من التفاصيل اطلع على هذا الإنفوجرافيك!

May be an image of ‎text that says "‎المصري للاقتصاد المتوقع النمو معدل %5.3 2027 /2026 بحلول بفاه_نددم MC ماوعتی اقعفوم % %4 %4.7 % %5.3 %2.4 2024 2025 2026 2027:ليصبح: السنوي التضخم لمعدل متوقع انخفاض 2025 /2024 في %20.4 2026 /2025 في %11.4.2024 سبتمبر شهر في %26.4 من انحفاضا 10000000m www www.idsc.gov.eg eg 2024 أكتوبر،رویترز المصدر:‎"‎


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