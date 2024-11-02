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أخبار مصر

محافظ القاهرة يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

أجرى د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة جولة تفقدية مسائية لمتابعة أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمركز منارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير، فى إطار استعدادات استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12» في الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر الجارى.

 

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وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن المحافظة أقامت ساحتى انتظار جديدتين للسيارات خلف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية تسعان أكثر من 1200 سيارة لتوفير أماكن انتظار للوفود المشاركة فى المنتدى الحضري العالمى، كما قامت هيئة النظافة برفع كفاءة وتطوير الحدائق المحيطة بمركز المنارة استعدادًا لاستقبال ضيوف المؤتمر.

وأضاف محافظ القاهرة وجود متابعة مستمرة لمختلف التجهيزات الخاصة باستضافة المنتدى على مدار الساعة خاصة النقل والمواصلات، والبنية التحتية، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمكان انعقاد المؤتمر.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بشكل متكامل مع كل الوزارات والهيئات المعنية بتنظيم هذا الحدث الضخم ليخرج بالشكل الذى يليق بمكانة مصر الدولية.

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