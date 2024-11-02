هيئة الإسعاف: إنقاذ شاب توقف قلبه جراء حادث موتوسيكل

كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن واقعة إنقاذ جديدة في سجلات الإسعاف المصري في أعماق صعيد مصر، من محافظة قنا، وتحديدًا من قرية العركى التابعة لمركز فرشوط.

مجموعة من المواطنين يستغيثون لإنقاذ مصابي حادث دراجة نارية

وقالت هيئة الإسعاف: “في يوم هادئ بنسائم عليلة، غطى جنبات نقطة إسعاف حياة كريمة التابعة للقرية، والتي ما زالت برونقها الذي ينم عن أنها نقطة إسعاف جديدة تمامًا، هدوء وسكون لم يدم طويلًا، قطعه صوت طرقات قوية لمجموعة من المواطنين يستغيثون لإنقاذ مصابي حادث دراجة نارية على مقربة من وحدة الإسعاف”.

وأضافت هيئة الإسعاف: "ثوان معدودة تلت تلك الطرقات، وكان فريق الإسعاف: أدهم مقبول عبد المنعم "مسعف" ومحمود محمد عبد النعيم "فني قيادة" داخل سيارة إسعاف حياة كريمة ينطلقان صوب البقعة التي بها الحادث، خمس دقائق كانت كافية للزميل محمود ليصل للمصاب، ليهرع الزميل أدهم مقبول صوب شاب صغير ممدد على الأرض يعاني من كسر متهتك بالقدم، وبشكل مباشر يبدأ في العمل على إيقاف شلال الدماء المتدفق من قدم الشاب، ثم قام بتثبيت قدم الشاب، وبالتوازي أمسك الزميل محمود محمد جهاز اللاسلكي بالسيارة ليطلب الدفع بسيارة إسعاف أخرى لموقع الحادث، لوجود حديث عن وجود مصاب آخر أطاحت به شدة الحادث لترعة ملاصقة للطريق وتوجه غرف القيادة والتحكم سيارة أخرى لموقع الحادث، لتكتمل فصول ذلك المشهد بنجاح الأهالي في استخراج المصاب الثاني من الترعة".

تجفيف صدر الشاب وإيصاله بالأقطاب الكهربائية لجهاز الصدمات

وتابعت هيئة الإسعاف:" باستلام وضع الأهالي جسد الشاب الثاني داخل سيارة الإسعاف، وهم على قناعة بأن فرص نجاته ضعيفة، لم يركن الزميل أدهم لتلك الفرضية، بل انطلق يصل جسد الشاب إلى جهاز قياس العلامات الحيوية، الذي أظهر انعدام أي علامات حيوية بجسد ذلك الشاب الصغير، –وبلا تردد– هوى أدهم على صدر الشاب بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي تلاها باستخدام الأنبوباج وخلال ذلك شرع في تجفيف صدر الشاب وإيصاله بالأقطاب الكهربائية لجهاز الصدمات أو مزيل الرجفان الآلي( AED )".

وقالت هيئة الإسعاف: "مشهد صعب وثوان ثقيلة، حياة شاب على المحك، ومسعف يجاهد لحث جسد الشاب على إعطاء أي إشارة ولو ضعيفة تدل على الحياة، وقائد سيارة الإسعاف يمسك بمقود سيارة الإسعاف بتشبث، وصوت "سارينة" الإسعاف ينم عن حدث جلل تدور كواليسه بداخلها".

وأضافت الهيئة:" ختام المشهد كان على عتبات المستشفى، ليهرع طبيب الطوارئ بمستشفى فرشوط العام صوب سيارة الإسعاف، في نفس الوقت بدأ جهاز الصدمات يعطي صدمة للشاب المصاب، ولكن بلا تقدم، ثلاث صدمات متتالية من جهاز الصدمات بسيارة الإسعاف، تبعها معاودة مؤشرات الشاب الحيوية للظهور، ليهرع الأطباء بالشاب وبصحبتهم المسعف أدهم صوب غرفة الرعاية المركزة، لتسكن الأجواء في أعقاب ذلك. الطبيب يثني على طاقم الإسعاف ورجال الإسعاف يشكرون أطباء المستشفى على ما بذلوه، مع دعاء متواصل من الجميع للشاب بأن يجتاز تلك المرحلة الحرجة".

وتقدمت رئاسة هيئة الإسعاف المصرية بالشكر لشهامة المواطن الذي قفز لتلك الترعة لينقذ شابًا غريقًا، والمواطن الذي هرع لفرع إسعاف طلبًا للنجدة، وعن أطباء وممرضي مستشفى كانوا على قدر المسؤولية، وعن الطاقم الإسعافي بطل تلك الواقعة.