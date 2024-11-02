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رياضة

الدوري الممتاز، غزل المحلة يتعادل سلبيا مع الإسماعيلي بالشوط الأول

الإسماعيلي, فيتو
الإسماعيلي, فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي مع نظيره غزل المحلة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم السبت، باستاد الإسماعيلية، في أولى مباريات الفريقين بالدوري الممتاز.

كما حرص الفريقين على الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق أحداث المباراة لمدرب الإسماعيلي الراحل إيهاب جلال. 

وجاء تشكيل الإسماعيلي أمام المحلة كالتالي:

وجاء تشكيل غزل المحلة أمام الإسماعيلي كالتالي: 

 

موعد مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في الدوري


وتنطلق صافرة المباراة في تمام الـ 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل قناة ON Time Sports 2HD اللقاء


ويغيب عن الإسماعيلى كل من: أحمد الشيخ، عبد الرحمن الدح، حمدي النقاز، محمد بحيرى، أحمد أيمن، عبد الله محمد، عبد الرحمن كتكوت، إبراهيم عبد العال، عمر السعيد.

قائمة الإسماعيلي أمام غزل المحلة 


حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر، محمد نصر، عماد حمدى

الوسط: هشام محمد، محمد بيومى، محمد حسن، محمد عبد السميع، عمر القط، على الملوانى، عبد الله السعيد، محمد خطارى، مروان حمدى، محمد زيدان، إيريك تراورى، محمد وجدى

الهجوم: خالد النبريصي، حسن صابر، نادر فرج

حمد إبراهيم يعلن تشكيل الإسماعيلي أمام غزل المحلة بالدوري

أحمد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز

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