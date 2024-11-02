شاهد مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة بالدوري المصري 2024-2025

يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره غزل المحلة اليوم السبت، بستاد الإسماعيلية، في أولى مباريات الفريقين بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة في الدوري



وتنطلق صافرة مباراة الاسماعيلي وغزل المحلة في تمام الـ 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

شاهد مباراة الاسماعيلي وغزل المحلة بالدوري المصري

وتنقل قناة ON Time Sports 2HD اللقاء.

التردد: 11861

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD



تردد قناة اون تايم سبورت 2

التردد: 10853

القمر الصناعي: النايل سات

معامل الاستقطاب: راسي

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: HD

ويغيب عن الإسماعيلى كل من: أحمد الشيخ، عبد الرحمن الدح، حمدي النقاز، محمد بحيرى، أحمد أيمن، عبد الله محمد، عبد الرحمن كتكوت، إبراهيم عبد العال، عمر السعيد.

قائمة الإسماعيلي أمام غزل المحلة



حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر، محمد نصر، عماد حمدى

الوسط: هشام محمد، محمد بيومى، محمد حسن، محمد عبد السميع، عمر القط، على الملوانى، عبد الله السعيد، محمد خطارى، مروان حمدى، محمد زيدان، إيريك تراورى، محمد وجدى

الهجوم: خالد النبريصي، حسن صابر، نادر فرج

أزمة القيد في الإسماعيلي

ويواجه نادي الإسماعيلى أزمة جديدة تتمثل في عقوبة أخرى بعد منعه من القيد مؤخرًا لفترتي قيد، وذلك بسبب المستحقات الخاصة بنادي النجوم والمرتبطة باللاعب إبراهيم حسن، حيث من المقرر أن تصل العقوبة الجديدة إلى خصم نقاط في حالة عدم السداد لنادي النجوم.

وفي حالة استمرار نادي الإسماعيلي في عدم سداد مستحقات نادي النجوم سيتم خصم نقاط وغرامة مالية وعدم منحه الرخصة قد تصل لاستبعاده من البطولات التي ينظمها اتحاد الكرة.

وتقدم نادى النجوم بشكوى رسمية إلى لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم لمنع منح الترخيص للنادي الإسماعيلي للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025، ويأتى شكوى النجوم ضد النادي الإسماعيلي بشأن مستحقات متأخرة في صفقة انتقال إبراهيم حسن لاعب الفريقين السابق.

وقال النجوم في بيان: «تقدم نادي النجوم لكرة القدم بشكوى رسمية إلى لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم، لمنع منح الترخيص للنادي الإسماعيلي للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز موسم 2024/2025، وذلك تطبيقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والتي تمنع حصول الأندية على ترخيص المشاركة دون تطبيق المعايير الخاصة بمنح الترخيص، وأهم هذه المعايير هو المعيار المالي والذي يمنع أي نادٍ مدين لنادٍ آخر بموجب حكم نهائي بات ما لم يقدم هذا النادي ما يُفيد سداد المديونية أو الحصول من الدائن على موافقة أو تسوية.

وأضاف: «اتخذ نادي النجوم كافة الإجراءات الخاصة لإيقاف الترخيص عن النادي الإسماعيلي لحين التسوية النهائية للمديونية والتي مر على إلزامية الوفاء بسدادها ما يقرب من أربع سنوات، راعى فيها نادي النجوم كل الوسائل التي تحافظ على علاقة جيدة مع النادي الإسماعيلي وجماهيره دون أي تعاون أو تقدير من جانب إدارة النادي الإسماعيلي».

وتابع: «وبذلك فإن نادي النجوم متمسك بتنفيذ لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الصارمة المتعلقة بالمعايير الملزمة، بالإضافة إلى تمسك نادي النجوم بتطبيق قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف القيد للنادي الإسماعيلي بسبب تلك المديونية».